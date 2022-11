Cassatieberoep van gewezen PS’er Alain Mathot tegen veroordeling verworpen

Het Hof van Cassatie heeft woensdag het cassatieberoep verworpen dat gewezen PS’er Alain Mathot tegen zijn veroordeling had ingesteld.

Mathot werd in maart van dit jaar door het hof van beroep in Luik veroordeeld voor corruptie in het kader van de bouw van de afvalverbrandingsoven van Herstal, maar stapte daarop naar cassatie om zich te verweren tegen die uitspraak.

Het hof van beroep had Mathot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel opgelegd. Daarbij kwam nog een boete van 5.500 euro en een verbeurdverklaring van 700.000 euro. Voor belastingontduiking kreeg de voormalige burgemeester van Seraing nog een bijkomende boete van 2.750 euro.