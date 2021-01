'Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, we hebben een nationaal verzoeningsproject nodig, en snel', schrijft Ahmed Laaouej naar aanleiding van een video waarop te zien is dat twee Brusselse agentes racistische en homofobe uitspraken doen.

'Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, we hebben een nationaal verzoeningsproject nodig, en snel.' Met die woorden lanceert de voorzitter van de Brusselse PS, Kamerlid Ahmed Laaouej, een oproep aan minister Annelies Verlinden nadat een video opgedoken is van twee Brusselse agentes die zich te buiten gaan aan racistische en homofobe commentaren.

De beelden dateren van 2018. Er zijn twee agentes van de politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) te zien die met hun dienstwagen op patrouille zijn in Anderlecht. De twee vrouwen slingeren burgers op straat tijdens hun tocht verschillende verwijten naar het hoofd, gaande van 'makakken' tot 'bende homo's'. Volgens enkele krantenberichten werden de twee agentes gesanctioneerd door de politie, maar kon een van hen een terugzetting in weddeschaal succesvol aanvechten bij de Raad van State. De straf zou namelijk drie dagen te laat zijn uitgesproken.

Feiten van extreme ernst

De eerste politieke reacties op het verhaal zijn scherp. Het cdH spreekt van 'feiten van een extreme ernst'. Politieraadslid Sofia Bennani wil volledige transparantie over de zaak en stuurt aan op (bijkomende) sancties. Brussels parlementslid Pierre Kompany wil de commissie Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk laten bijeenkomen. 'Sommige politiecommissarissen krijgen te veel klachten over rDe vraag van Kompany tot dialoog wordt ook onderschreven door PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. 'Alles passeert hier de revue: racisme, homofobie en andere uitspraken die politieagenten niet waard zijn', zegt hij over de video. 'Dit kan alleen maar voor spanningen zorgen. Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, we hebben een nationaal verzoeningsproject nodig, en snel', schrijft hij op Twitter.cisme van hun agenten binnen. Na de zaak-Ibrahima en de rellen die hebben plaatsgevonden, is het vertrouwen in de politie duidelijk zoek', stelt hij.

'Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, we hebben een nationaal verzoeningsproject nodig, en snel.' Met die woorden lanceert de voorzitter van de Brusselse PS, Kamerlid Ahmed Laaouej, een oproep aan minister Annelies Verlinden nadat een video opgedoken is van twee Brusselse agentes die zich te buiten gaan aan racistische en homofobe commentaren.De beelden dateren van 2018. Er zijn twee agentes van de politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) te zien die met hun dienstwagen op patrouille zijn in Anderlecht. De twee vrouwen slingeren burgers op straat tijdens hun tocht verschillende verwijten naar het hoofd, gaande van 'makakken' tot 'bende homo's'. Volgens enkele krantenberichten werden de twee agentes gesanctioneerd door de politie, maar kon een van hen een terugzetting in weddeschaal succesvol aanvechten bij de Raad van State. De straf zou namelijk drie dagen te laat zijn uitgesproken.De eerste politieke reacties op het verhaal zijn scherp. Het cdH spreekt van 'feiten van een extreme ernst'. Politieraadslid Sofia Bennani wil volledige transparantie over de zaak en stuurt aan op (bijkomende) sancties. Brussels parlementslid Pierre Kompany wil de commissie Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk laten bijeenkomen. 'Sommige politiecommissarissen krijgen te veel klachten over rDe vraag van Kompany tot dialoog wordt ook onderschreven door PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. 'Alles passeert hier de revue: racisme, homofobie en andere uitspraken die politieagenten niet waard zijn', zegt hij over de video. 'Dit kan alleen maar voor spanningen zorgen. Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, we hebben een nationaal verzoeningsproject nodig, en snel', schrijft hij op Twitter.cisme van hun agenten binnen. Na de zaak-Ibrahima en de rellen die hebben plaatsgevonden, is het vertrouwen in de politie duidelijk zoek', stelt hij.