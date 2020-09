Oppositiepartijen Groen, PVDA en Vlaams Belang reageren op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon. 'Niet ambitieus genoeg', klinkt het aan linkerzijde. Vlaams Belang gelooft dan weer niet dat Jambon de ambities waar kan maken.

Oppositiepartij Groen is niet onder de indruk van het relanceplan dat Vlaams minister-president Jan Jambon maandag heeft voorgesteld in zijn Septemberverklaring. 'Jambon recycleert vooral eerdere ambities. Hij legt de nadruk op economie, technologie en efficiëntie. Een van de zeven ambities is weliswaar duurzaamheid, maar er werd met geen woord gerept over de EU Green Deal. De klimaatambities worden niet opgetrokken zoals de EU vraagt', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Rzoska betreurt ook dat Jambon amper heeft gesproken over armoedebeleid. Voor Rzoska, die ook voorzitter is van de coronacommissie, geeft dit blijk van 'weinig zin voor realisme'. 'Alle indicatoren stonden al op rood. Corona doet daar nog een schep boven op en legt een vergrootglas op Vlaamse armoede. Voedselbanken kregen nog nooit zoveel klanten over de vloer. Als armoede dichtbij komt voor steeds meer Vlamingen, kan je het niet negeren', aldus Rzoska.

Jos D'Haese (PVDA): 'Het relancebeleid laat mensen in de kou staan'

Ook bij PVDA klinkt kritiek op het armoedebeleid. De oppositiepartij reageert scherp op de Septemberverklaring. 'Het lijkt wel alsof de coronacrisis totaal aan de wereldvreemde bubbel van Jan Jambon voorbijgegaan is', reageert fractieleider Jos D'Haese. Volgens hem is het relanceplan geschreven op maat van de 'lobby van de grote werkgevers'. 'Waar blijft de relance voor mensen met een beperking, voor huurders, voor het zorgpersoneel? Met dit Vlaams relancebeleid blijven mensen in de kou staan', aldus D'Haese.

Hij vindt de trots van Jambon misplaatst. 'Het zorgpersoneel moest weken wachten op beschermingsmateriaal, de rusthuizen werden veel te laat getest en er zijn nog altijd geen mobiele teams. Er zijn drieduizend doden gevallen in onze woonzorgcentra en daar draagt deze regering een grote verantwoordelijkheid voor', aldus D'Haese.

De extra middelen voor Welzijn zijn volgens D'Haese wel 'een stap vooruit'. 'Maar het volstaat lang niet om de wachtlijsten weg te werken voor personen met een beperking, de omslag te maken naar kleinschalige ouderenzorg met meer personeel en om kinderen in crisissituaties onmiddellijk hulp te bieden'.

Volgens D'Haese is het relanceplan vooral geschreven op maat van de 'liberale economen, grote werkgevers en vermogensbeheerders van het economisch relancecomité'. 'De speech van Jambon duurde meer dan een half uur, maar er werd met geen woord gerept over het aanpakken van de stijgende armoedecijfers of de exploderende huizenprijzen. Waar blijft het relanceplan voor mensen in structurele armoede? Waar blijft de ambitie om de wachtlijsten voor sociale woningen en personen met een beperking weg te werken?'

Ook Hannelore Goeman, fractieleider voor SP.A in het Vlaams Parlement, blijft 'op haar honger' zitten wat armoedebestrijding betreft. Ze reageert met een 'gemengd gevoel' op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon: 'Ik hoorde goede zaken zoals extra middelen voor de zorg en bijkomende investeringen in onderwijs en innovatie. Over hoe de regering wonen betaalbaar wil houden en armoede wil aanpakken, terwijl de armoedecijfers pieken in Vlaanderen, bleef de minister-president echter stil'.

In Het Journaal van maandagavond reageert Jambon op de kritiek op zijn strijd tegen armoede: 'Mensen aan het werk krijgen is de basispijler van ons armoedebeleid.' Hij wil in 2021 extra opleidingen faciliteren. Vrijdag nog keurde de Vlaamse regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goed.

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Dit is een diep verdeelde ploeg'

Oppositiepartij Vlaams Belang erkent dan weer dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich in zijn Septemberverklaring 'ambitieus' opstelt, maar fractieleider Chris Janssens gelooft niet dat de Vlaamse regering die ambities kan waarmaken. Zeker niet nu CD&V en Open VLD in de federale regering stappen. 'Ik vermoed dat de Vlaamse regering de volgende jaren verdeelder en besluitelozer zal zijn dan ooit tevoren', aldus Janssens.

'Waarom zou Jambon, die zijn hoge ambities niet kon realiseren voor de coronacrisis, dat nu ineens wel kunnen - terwijl Vivaldi nu bijna realiteit is?', vraagt Janssens zich af. 'Waarom zou wat niet mogelijk bleek zonder coronacrisis en zonder de impact van de linkse Vivaldi-regering nu plots wel mogelijk zijn?'

'De Vlaamse democratie mag op geen enkele manier de dupe worden van turbulenties op andere beleidsniveaus', zei Jambon daarover tijdens de openingszitting van het Vlaams Parlement. Hij meent dat de Vlaamse regering desnoods ook op zijn strepen zal staan, zodat de federale spanningen niet doorsijpelen naar het Vlaamse niveau.

Janssens merkt verder ook op dat Jambon 'de lippen stijf op elkaar hield' over het communautaire. Dat Jambon verwees naar het naleven van het Vlaamse regeerakkoord, is voor Janssens niet voldoende. 'Een beetje zwaaien met het regeerakkoord kan de verdeeldheid niet maskeren die spoedig aan de oppervlakte zal komen', aldus Janssens. 'Wie in een doorstart van Jambon I gelooft en in een oplossing van deze regering voor de huidige belangrijke uitdagingen, zou beter in Sinterklaas geloven', sluit de Vlaams Belang-fractieleider af. (Belga)

