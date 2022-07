Bieke Purnelle (RoSa vzw): ‘De Tour de France voor vrouwen wordt voor mij het sportieve hoogtepunt van de zomer’

Bieke Purnelle is directeur van het Kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa vzw en freelance auteur. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 15 minuten en 32 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Altijd te weinig, ik ben een slechte vakantienemer. Ik ga enkele dagen met de camper naar de Tour de France, en in augustus neem ik een tiental dagen vrij om met mijn zonen op reis te gaan. Verder sprokkel ik nog wat dagen, stop ik eens wat vroeger met werken of ga ik picknicken met de kinderen.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Niet. De wereld draait ook wel door zonder dat ik van alles op de hoogte ben. Enkel de belangrijke wielerwedstrijden volg ik altijd en overal.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Voor ik kinderen had, heb ik een aantal verre reizen gemaakt, naar Bolivia en China, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zijn het toch de eenvoudigste herinneringen: op tentenkamp in de Ardennen met de jeugdbeweging. Of een bescheiden fietsreisje door midden-Frankrijk. Vrij zijn, in de natuur vertoeven en alleen maar denken aan trappen.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

De verplichte zomerkampen met de CM. Strenge regels, heimwee, elke dag boterhammen met confituur en platgekookte groenten. En godganse dagen spelletjes spelen.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Complete Stories van Clarice Lispector, Ada’s plek van Sharon Dodua Otoo en een boek over wildplukken.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Gegrilde vis en schaaldieren, met heel veel look. Of knapperig stokbrood met verse kaas en zongedroogde tomaten, langs de kant van de weg.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

’s Nachts in the middle of nowhere in een zwavelbron liggen, met ongelofelijk veel sterren aan de hemel. Een kamer delen met wildvreemde Argentijnen en Duitsers. In een propvolle auto vol kippen kruipen.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Heel zelden, het waren er dan ook niet zoveel.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Het gras lijkt altijd groener aan de overkant, maar als je beter kijkt, valt dat vaak tegen. Ik vind mijn leven best fijn zoals het is. Alleen een beetje minder werk zou leuk zijn.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Ja. En ik verlang er nu erg naar om eens voor een maand alleen te vertrekken met de fiets. Maar eerst moeten de kinderen zelfstandiger zijn.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Zo weinig mogelijk.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor geen enkel. Ik heb tien jaar in de muzieksector gewerkt en toen heb ik meer festivals bezocht dan een mens mogelijk acht.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Gelukkiger niet, rustiger wel.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

De Tour de France, en zeker de eerste voor vrouwen in erg lange tijd.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Onderdeeltjes van ruitenwissers in doosjes stoppen aan de lopende band. Elk uur leek een dag te duren.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik koop nooit souvenirs.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In de Ardennen: bossen, heuvels en rust, meer heb ik niet nodig.

En in het buitenland?

Ik heb eigenlijk geen zin om elk jaar naar dezelfde plek te gaan, of om nog een huis te onderhouden. Maar als het echt moet, dan een mooie plek in de natuur waar ik met de fiets of trein heen kan.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

In Spanje, en dan nog het liefst in het groene, rustige noorden.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Verkwikkend niet zozeer. Maar ik wens elke politicus een vakantie toe met veel zelfreflectie en inkeer.