Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) wil scholen en speelpleinen niet meer sluiten, ook niet bij een eventuele tweede golf, zegt hij in De Zondag. 'Het kind moet vanaf dag één centraal staan.'

'Wij hebben van dag één maatregelen genomen, vooral dan voor kwetsbare kinderen', zegt Benjamin Dalle tegen De Zondag. Voor kwetsbare kinderen kwam er bijvoorbeeld 4,5 miljoen euro beschikbaar, dat ingezet kon worden voor bijvoorbeeld de versterking van chatlijnen of de levering van laptops. Dat er vanuit de federale overheid veel over tweedeverblijvers gesproken werd, en niet over kinderen, betekent volgens Dalle niet dat de kinderen geen prioriteit hadden. 'Het is niet omdat we een oplossing willen voor tweedeverblijvers dat we geen aandacht hebben voor kwetsbare gezinnen. Dat heeft wél prioriteit. Die extra investering van 4,5 miljoen euro: dat is ongezien in deze sector, hè. (op dreef) Het is Vlaanderen die het kind centraal heeft gezet. Het is Vlaanderen die zijn nek heeft uitgestoken voor het openen van scholen en openbare ruimte. Dat mag ook eens gezegd worden.'

Toch erkent Dalle dat er in het begin van de crisis te weinig aandacht was voor kinderen. 'Zeker in de start van de exit had meer aandacht moeten zijn voor kinderen en jongeren. Ik heb dat toen ook gezegd, dat het kind centraal moet staan. Die focus is echter pas de laatste maand gekomen.'

Bij een eventuele tweede golf zal dat anders zijn, benadrukt Dalle. 'Vandaag is er wel consensus dat kinderen het virus minder snel verspreiden en dat ze ook minder ziek worden. Die kennis is cruciaal.' Wat Dalle betreft zullen bij een tweede golf scholen niet meer sluiten, net als speelpleinen of skateparken. 'Die open ruimte is zó belangrijk. Veel kinderen groeien op zonder tuin of terras. Zij moeten buiten kunnen.'

