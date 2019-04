Het Franstalige forum over de Bende van Nijvel is sinds deze week afgesloten. Dat gebeurde na een klacht van een misnoegde rijkswachter, die zijn naam plots zag opduiken als potentiële verdachte, schrijven het Nieuwsblad en DH.

Op het forum wisselen al vijftien jaar geïnteresseerden weetjes, nieuwsberichten en hypothesen uit over de Bende van Nijvel. Het gaat om een omvangrijk forum waar in tientallen chatboxen al ruim honderdduizenden berichten werden uitgewisseld over werkelijk elk aspect uit het onderzoek. Meer dan veertienhonderd geregistreerde leden jagen er op de daders.

Beheerder van het forum Michel Leurquin kreeg onlangs een officiële klacht met burgerlijke partijstelling en dus een onderzoeksrechter op zijn dak. De klacht komt van een politieagent uit Erpe-Mere. De man, P.V., oud-rijkswachter en nog steeds actief, zag zijn naam enkele maanden geleden plots opduiken op het Nederlandstalige forum over de Bende. Hij werd op het forum gelinkt aan Christiaan Bonkoffsky, de gewezen vermeende "Reus" van de Bende.

Omdat de mogelijke rol van de rijkswachter uit Erpe-Mere eerst op het Nederlandstalige forum aan bod kwam, nam Leurquin die info over in het Frans. Net dat brak hem dus zuur op. "Ook Ben Claessen, de man achter dat Nederlandstalige forum, heeft een klacht aan zijn been. Zijn forum kan wel nog bezocht worden, maar het mijne is helaas tijdelijk gesloten. Ik wil geen miserie met boze rijkswachters."