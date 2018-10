Hilde Geens keek naar Stijn Coninx' Bende van Nijvel-film: 'Dit is een wanhoopskreet: los het op!'

Niet schieten is gebaseerd op het boek Niet schieten, dat is mijn papa! van David Van de Steen en journaliste Annemie Bulté. Van de Steen verloor zijn ouders en zus op 9 november 1985 tijdens de overval van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst, en werd zelf zwaargewond. Stijn Coninx vertelt het verhaal vanuit het standpunt van Davids grootvader Albert, en brengt diens jarenlange zoektocht naar daders en gerechtigheid in beeld. Hij zoomt ook sterk in op het moeizame herstel van David, die als weeskind bij zijn grootouders opgroeide. Coninx werkte zeven jaar aan de verfilming. Hij wilde dat die 'een schreeuw van verontwaardiging' zou zijn, een schreeuw die nog iets in gang zou kunnen zetten.

