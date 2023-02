Ben Weyts (N-VA) niet wild van Franstalige plannen om academiejaar in augustus te beginnen

Franstalig België wil de academische kalender radicaal hervormen. Aan Vlaamse kant is er weinig enthousiasme om mee te doen. ‘Dit leidt tot een verlies van lestijd.’

Nadat eerder de kalender van het leerplichtonderwijs grondig werd gewijzigd, wil Franstalig België nu de tanden zetten in een ander bastion van conservatisme, het academiejaar. Het doel: weg met de examens in januari en de tweede zittijd in augustus.

Minister Valérie Glatigny wil Franstalige studenten ‘een bubbel van welzijn’ en een ‘break’ garanderen.

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) vroeg een brede werkgroep zich te buigen over de academische kalender. Die kwam vorige week met een revolutionair voorstel. Het academiejaar aan Franstalige universiteiten en hogescholen zou, indien de hervorming wordt goedgekeurd, al starten eind augustus in plaats van half september. De examens van januari worden verschoven naar december, zodat alle studenten twee weken echte kerstvakantie krijgen. Afgelopen dus met studenten die zich tijdens de feestdagen te pletter werken. Minister Glatigny wil Franstalige studenten ‘een bubbel van welzijn’ en een ‘break’ garanderen. De lessen hervatten begin januari, op hetzelfde moment als de Franstalige lagere en middelbare scholen. De examens van de eerste zittijd zouden begin mei plaatsvinden, en half mei is het academiejaar afgelopen, althans voor de studenten die al hun studiepunten hebben gehaald.

Voor wie dat niet zo is, volgt de herkansing begin juli, ter vervanging van de klassieke herexamenperiode half augustus. Half juli begint dan sowieso de vakantie voor iedereen. Studenten die voor alles slagen, zouden met andere woorden vakantie hebben van half mei tot eind augustus.

Het is nog maar een voorstel, de Franse Gemeenschapsregering moet uiteindelijk de knopen doorhakken. Minister Glatigny wil de hervorming graag nog deze regeerperiode beklinken, zodat die na een overgangsjaar kan ingaan in het academiejaar 2025-2026. Het gaat erom, zegt ze, studenten te motiveren en de ‘kwaliteit van het leerproces’ te bevorderen dankzij onder meer zekere rustpunten.

Aan Vlaamse kant zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten geen vragende partij te zijn voor een soortgelijke campusrevolutie. ‘Veel studenten zijn juist gehecht aan de huidige indeling van het academiejaar’, klinkt het aan de telefoon.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is niet wild van het Franstalige voorstel. ‘Zal dat nieuwe systeem niet leiden tot minder lestijd voor de studenten?’ vraagt zijn woordvoerder zich af. ‘De hervorming van de schoolkalender in het leerplichtonderwijs in Franstalig België leidt ook tot een verlies van lestijd. Dat willen we in Vlaanderen absoluut niet.’