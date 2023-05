Belgische gezinnen betalen minder voor gas en elektriciteit dan in buurlanden

Belgische gezinnen betalen minder voor aardgas dan in onze buurlanden, voor elektriciteit is dat het geval ten opzichte van de meeste buurlanden. Dat blijkt maandag uit een vergelijking van de prijzen door consultant PwC in opdracht van de vier energieregulatoren (CREG, VREG, Brugel en CWaPE).

Voor gezinnen is België in 2023 het goedkoopste land voor aardgas met 113 euro per megawattuur (MWh), op de voet gevolgd door Frankrijk, blijkt uit het rapport, dat prijzen van januari 2023 vergelijkt met die van januari 2022 voor bedrijven en van februari 2023 met februari 2022 voor gezinnen.

De btw-verlaging op aardgas naar 6 procent speelt een belangrijke rol in dat verschil. Binnen België is Vlaanderen iets goedkoper dan Brussel en Wallonië door lagere heffingen en toeslagen. Voor Belgische bedrijven ligt de aardgasfactuur meestal in lijn met die van hun buitenlandse tegenhangers. Voor kleinere bedrijven in ons land is de aardgasfactuur competitiever dan voor grote bedrijven.

Belgische gezinnen en bedrijven op het laagspanningsnet betalen, in tegenstelling tot vorig jaar, minder voor elektriciteit dan in de meeste van onze buurlanden. Ook Belgische bedrijven op het middenspanningsnet betalen over het algemeen minder dan in de ons omringende landen.