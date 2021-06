In de nacht van 23 op 24 juni hebben de Belgische en Franse politie op verschillende plaatsen een gezamenlijke controleactie gehouden tegen mensensmokkel. De actie focust op kleine bootjes die door smokkelaars gebruikt worden om transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Het fenomeen komt steeds vaker voor op de Noordzee.

Sinds 2019 is het aantal migranten die aangetroffen werden in bootjes op de Noordzee meer dan verviervoudigd. In 2020 ging het om gemiddeld 751 personen per maand. De Belgische federale en lokale politie, de Franse politiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Belgische gerecht slaan daarom de handen in tijdens een eerste grote actie gericht op kleine bootjes.

De bedoeling is om de boten te onderscheppen vooraleer er mensen aan boord gaan. Mensensmokkelaars moeten zo op heterdaad betrapt worden, wat ontradend kan werken. Het is ook de bedoeling om benodigdheden zoals reddingsvesten en roeispanen te onderscheppen.

Bootjes

'We controleren voertuigen waarin mogelijk bootjes verborgen zijn en ook koelwagens. Daarnaast sporen we ook transmigranten op die de oversteek zouden maken van Frankrijk naar België en omgekeerd', zegt Didier Vandecasteele van de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) West Vlaanderen. Het merendeel van de kleine bootjes vertrekt vanuit Frankrijk, maar het fenomeen komt de laatste weken ook in België steeds vaker voor.

'De bootjes starten vaak in Frankrijk omdat de oversteek daar slechts 35 kilometer is tegenover 70 kilometer vanuit België. Maar de Franse politie is daar meer controles beginnen uitvoeren, waardoor de smokkelaars hun actieterrein verleggen naar België. Het is bovendien ook een menselijk probleem want het risico bij zulke bootjes is zeer groot', aldus Vandecasteele.

Mensensmokkelaars

Bij de actie zet de federale politie heel wat middelen in, waaronder een helikopter, speurhonden, mensen van de scheepvaartpolitie, de wegpolitie en het interventiekorps van West-Vlaanderen. Ook lokale politiezones stelden verschillende controleposten op. Tegelijkertijd controleerden de Franse politiediensten op hun grondgebied. Het parket van West-Vlaanderen en het federaal parket waren ter plaatse om de actie op het terrein op te volgen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil hard optreden tegen mensensmokkelaars. 'We gaan op zoek naar de netwerken die achter de transmigranten zitten, de mensensmokkelaars. Het is een moeilijke strijd maar als de politie netwerken kan identificeren, dan kan het parket hen aanpakken.'

Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was ter plaatse aanwezig om dossiers te behandelen. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ziet transmigranten vooral als slachtoffers. 'Men vergeet dat mensen die de oversteek maken vaak het slachtoffer zijn van mensenhandel. De informatie die zij hebben, kan ons helpen om problemen rond mensensmokkel structureel aan te pakken.'

