Marokko en Burundi hebben als enige landen de repatriëring geweigerd van mensen met de dubbele nationaliteit die naar België wilden terugkeren na de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) dinsdag verklaard. Hij benadrukte dat ons land gaan favoritisme of dubbele standaarden hanteert bij de repatriëring van landgenoten.

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken organiseerde dinsdag een virtuele gedachtewisseling met de minister over de coronacrisis. Veel vragen gingen daarbij over het lot van Belgen die in het buitenland gestrand zijn of waren.

Ons land legt sinds 18 maart georganiseerde vluchten in. Sindsdien werden meer dan 5.000 Belgen gerepatrieerd. Volgens de minister gaat het om de grootste repatriëringsoperatie die Buitenlandse Zaken ooit heeft georganiseerd. Ook konden duizend landgenoten worden teruggehaald door middel van het Europese coördinatiemechanisme.

Minister Goffin kwam ook terug op de toestand in Marokko en Burundi. In het Noord-Afrikaanse land is het luchtruim al enige tijd gesloten en mogen landgenoten met de dubbele nationaliteit niet naar België terugkeren. In Burundi mochten 37 Belgen met de dubbele nationaliteit niet aan boord van een vlucht richting België.

De minister zei dat het ging om een beslissing van de lokale autoriteiten en dat hij de blokkering in Marokko betreurt. Zijn departement werkt voort om onze landgenoten toch terug te kunnen halen. Zo richtte Goffin zich samen met zijn Nederlandse collega in een brief tot de Marokkaanse autoriteiten.

Wanneer iemand met gezondheidsproblemen kampt, is de procedure duidelijk, legde Goffing uit. Je gaat eerst naar een lokale arts, dan naar een lokaal ziekenhuis en als de infrastructuur niet volstaat, dan is een humanitaire repatriëring mogelijk.

De minister kreeg ook vragen over 'vijandige' reacties in Afrikaanse landen tegen westerlingen, omdat zij het Covid-19-virus zouden verspreiden. Zo werd in Kinshasa een bus met Fransen bekogeld op weg van de luchthaven. Goffin gaf aan dat Buitenlandse Zaken de gezondheids- en veiligheidssituatie op de voet opvolgt en indien nodig gepaste actie onderneemt.

