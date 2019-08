Hoe kijkt Franstalig België naar de Vlaamse en federale regeringsvorming? En hoe is De Wevers startnota er onthaald? Alain Gerlache, politiek waarnemer voor de RTBF, ziet behalve opluchting toch vooral wantrouwen. 'Die flirt met Vlaams Belang heeft de N-VA in Wallonië een nog rechtser imago gegeven.'

Toen Bart De Wever afgelopen maandag zijn startnota presenteerde hoorde Alain Gerlache Franstalig België eerst een zachte zucht van opluchting slaken. 'Men was in eerste instantie opgelucht omdat er geen coalitie gevormd zal worden met het Vlaams Belang, een partij die hier als puur fascistisch wordt beschouwd', zegt Gerlache. 'Een regeringsdeelname van het Vlaams Belang zou bovendien ook het einde van België hebben ingeluid. Maar die opluchting maakte al snel plaats voor wantrouwen, en ongerustheid over de inhoud van de nota. De nadruk ligt heel sterk op Vlaamse identiteit, en er wordt nauwelijks een woord gerept over wat België nog kan betekenen. Voor de PS wordt het in ieder geval nog moeilijker om straks met de N-VA aan tafel te gaan zitten. Die flirt met het Vlaams Belang heeft daar ook geen goed aan gedaan. Aan Franstalige kant begrijpen ze niet waarom die zo lang heeft geduurd. Die flirt he...