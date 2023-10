Bart De Wever (N-VA): ‘Kiezers Vlaams Belang zullen teleurgesteld achterblijven’

Een Vlaamse minderheidsregering met gedoogsteun van Vlaams Belang is ‘praktisch niet van toepassing’. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag verklaard bij VTM NIEUWS. Hij gelooft wel dat de kiezer van Vlaams Belang erg teleurgesteld zal achterblijven, mocht die partij bestuursverantwoordelijkheid krijgen.

Eerder deze week raakte bekend dat Jean-Marie Dedecker als onafhankelijke de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA zal trekken bij de verkiezingen van juni. In een interview achteraf toonde Dedecker zich voorstander van een regering met gedoogsteun van Vlaams Belang. Als het werkt, zoveel te beter, redeneerde hij. En als het niet werkt, kan dat stemmen weghalen bij extreem-rechts.

‘Ik volg de redenering dat als je Vlaams Belang bestuursverantwoordelijkheid zou geven, het zou blijken dat ze die niet kunnen opnemen en dat hun kiezers enorm ontgoocheld zouden zijn’, reageerde De Wever zondag bij VTM NIEUWS.

Een belangrijk struikelblok daarbij is dat het Vlaams parlement een legislatuurparlement is en dus niet kan worden ontbonden voor de legislatuur van vijf jaar voorbij is. En met bepaalde ‘figuren’ die bij Vlaams Belang rondlopen, ziet De Wever dat niet goedkomen. Met bijvoorbeeld Filip Dewinter aan boord voorspelt hij dat die regering binnen de twee jaar ’tegen de grond’ zou liggen, wat het idee praktisch dus niet haalbaar maakt.

Volgens de meest recente peiling zou de huidige Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD nog ruim 40 procent van de stemmen halen. Een regering met vier partijen, bijvoorbeeld met Vooruit erbij, is ‘ongeveer het laatste wat ik wil’, aldus de N-VA-voorzitter. ‘Want dat is een regering die geen keuzes maakt’, zegt De Wever.

De huidige regering is ‘een krakende wagen, maar die maakt wel keuzes’, luidt het. ‘Een regering met vier partijen is een stilstaande wagen’, klinkt het.