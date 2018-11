Apothekers trekken aan alarmbel: 'groot tekort aan medicijnen'

'Vaak lukt het om een alternatief te vinden, maar soms moeten we mensen ook terug naar de arts sturen. Dat is uiteraard een probleem', zegt woordvoerder Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond.

'Vandaag zijn er 413 geneesmiddelen tijdelijk onbeschikbaar en daarnaast zijn er nog een aantal waarbij de levering beperkt is', zegt Zwaenepoel. 'Er zijn verschillende oorzaken. Als producten voorzien voor de Belgische markt worden uitgevoerd, ontstaan er tekorten. Anderzijds zijn er productie- of distributieproblemen waardoor er stockbreuken ontstaan en we mensen niet kunnen helpen.'