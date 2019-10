De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond een verhoging van de eigen zitpenningen goedgekeurd van 150 naar 213 euro. De meerderheidspartijen en het Vlaams Belang stemden voor, Groen, PVDA en CD&V tegen.

Het stadsbestuur verdedigt de verhoging door te stellen dat het gaat om de eerste aanpassing sinds 2001 en op die manier overeenkomt met een indexering. De schepencolleges van de districten krijgen eveneens een loonsverhoging.

PVDA bond vorige week al de kat de bel aan over de kwestie en herhaalde maandagavond bij monde van raadslid Mie Branders dat door alle hogere zitpenningen en weddes samen er deze legislatuur miljoenen worden uitgegeven die anders naar sociaal beleid hadden kunnen gaan. Meerderheidspartijen N-VA, SP.A en Open VLD en ook Vlaams Belang zien er echter geen graten in. 'Zelfs in Zelzate, waar PVDA in het bestuur zit, is de zitpenning momenteel hoger', merkte VB-raadslid Filip Dewinter op.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelt dat de verhoging niet meer dan een indexering is en in lijn ligt met andere steden. Hij erkende wel dat de vergoedingen beter tijdens de vorige legislaturen telkens lichtjes waren verhoogd. 'In de toekomst zal die indexering automatisch gebeuren', aldus De Wever.

In de marge van het debat ging het ook nog om het afschaffen van de mandatenbevraging, een maatregel die slechts twee jaar geleden was ingevoerd om meer transparantie te bieden over de verschillende mandaten die gemeenteraadsleden uitoefenen. De voltallige oppositie vindt het afschaffen een verkeerd signaal, terwijl volgens schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) er sprake zou zijn van 'dubbel werk' aangezien het Rekenhof die taak nu op zich neemt. 'Maar dat gaat alleen om de betaalde mandaten, terwijl er ook door niet-betaalde mandaten bijvoorbeeld belangenvermenging zou kunnen ontstaan in bepaalde dossiers', stelt Nahima Lanjri (CD&V).