'Wie de roede niet spaart voor de uitwassen van de ene woestijngodsdienst hoeft zijn ogen niet te sluiten voor de andere', schrijft Jean-Marie Dedecker.

Sedert februari is het al hommeles tussen de keppeltjes en de Aalsterse zotskappen. In juli zat het er ook bovenarms op toen Dimitri Verhulst in een opiniestuk "Gestolen land" zijn verontwaardiging over de apartheidsstaat Israël in onverhulde zinnen uitkreet: 'Praten met uitverkorenen is lastig. Zodra je over Israël en het lot van de Palestijnen begint, kijken ze je aan alsof je de Holocaust hebt onderschreven...een veel te gladde calimero-houding om zelf te blijven onderdrukken.' Hij had het verder ook nog aangedurfd om de Franse joodse zanger Serge Gainsbourg te citeren: 'Joods-zijn is geen godsdienst. Geen enkele godsdienst laat mensen zo'n neuzen krijgen.' Er werd prompt een strafklacht aangekondigd tegen Verhulst wegens antisemitisme. De successchrijver was o.a. geschokt door de zelfmoord van de 22-jarige jarige Palestijnse schrijver Mohanned Younis: 'gestolen land, gestolen levens', en zoveel meer. Voorbeelden legio. Op 4 juli vernielden Israëlische troepen drie watercontainers en 2500 bomen in Khirbet Al-Duqayqah, in Palestijns gebied. Deze waren gefinancierd door Oxfam met Belgisch geld. In 2017 werd er al een door ons land gefinancierde school zwaar beschadigd in Jubbet Al Dib bij Betlehem. In Abu Nwar werden door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking betaalde zonnepanelen in beslag genomen. Toen Verhulst zijn column schreef moesten de Palestijnen weerom hun hart vast houden, hun grond en land kunnen ze niet meer vasthouden, ze werden er van verjaagd en bestolen, en een paar miljoen zitten opgesloten in Gaza, de grootste openluchtgevangenis van de wereld.

Antisemitisme wordt stilaan gereduceerd tot een containerbegrip.

Om zijn drie corruptiedossiers te verdoezelen wakkerde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu toen ook de oorlogsretoriek bij de verkiezingen steeds meer aan. Corruptie is blijkbaar ingebakken in de Knesset. Zijn voorganger Ehud Olmert werd in 2014 tot zes jaar gevangenis veroordeeld voor omkoping en het ontvangen van steekpenningen. De havik wil nu de Jordaanvallei en het noordelijke deel van de Dode Zee "annexeren". Deze vallei beslaat ongeveer een derde van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens de Oslo-vredesakkoorden komt dit gebied sedert 1993 toe aan de Palestijnen. Israël houdt het al vanaf 1967 bezet en koloniseert het met illegale Joodse nederzettingen. Netanyahu kreeg van Trump onlangs nog de Syrische Golanhoogvlakte cadeau. Het is een kwestie van tijd vooraleer de Amerikaanse president ook zijn zegen geeft om de anschluss van de Jordaanoever te realiseren. Het is nu wachten op een nieuwe regering in het beloofde land. Na de mislukte poging van Netanyahu is Benjamin Gantz aan zet.

Maar wie ook maar de minste kritiek heeft op de wandaden van de apartheidsstaat Israël, krijgt een "fatwa" van antisemitisme over zich heen, met als enig doel het intimideren van Israël-critici en het beperken van hun vrije meningsuiting. De pro-Israël Lobby waakt als het ministerie van waarheid met argusogen. Opperinquisiteur is de Nederlander Hans Knoop, die als woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties bij elke kritische noot aan het fulmineren slaat. Jahweh heeft hem persoonlijk het lachen verboden.

De Aalsterse carnavalsgroep "De Vismooil'n" moest op bedevaart naar de Dossinkazerne in Mechelen om boete te doen voor hun stereotypering van de spaarzame jood, maar de lachebekjes kregen dan uiteindelijk toch de absolutie van onze gedachtepolitie Unia. Hun burgemeester, opperajuin Christoph D'Haese, moest daarvoor ook door het stof bij de Unesco in Parijs opdat het Aalsterse carnaval als immaterieel cultureel erfgoed zou blijven erkend worden. Hij laat zich echter niet intimideren door lui die denken dat met " Rosenmontag" of "Vette Dinsdag" ook de Kristallnacht herdacht wordt. Het vonnis van de Unesco moet nog geveld worden, begin december, als Zwarte Piet op bezoek komt. Van een organisatie als de Verenigde Naties, die in haar Mensenrechtenraad landen als Venezuela, Libië en Saudi-Arabië kiest, mogen we vanzelfsprekend een gefundeerd alaaf verwachten. Nu de ajuinen ook nog de draak staken met het lintje " Unesco wat een klucht", en nu de baas van het Simon Wiesenthal Centrum Shimon Samuels bij onze premier van leeglopende zaken Wilmès op hun excommunicatie heeft aangedrongen, zullen ze hun zotskap met Unesco-embleem definitief mogen afzetten.

Van lange neuzen kreeg The European Jewish Federation onlangs ook nog lange tenen. In het video-woordenboek van de Vlaamse gebarentaal staat er al 15 jaar een filmpje waarop het woord jood uitgedrukt wordt door over de kin te strijken om een sikje uit te beelden, door met de vingers pijpenkrullen na te bootsen, of met de vinger over de neus te haken. Het Vlaams GebarentaalCentum schoot in een kramp en bij het gebaar van de haarkrul en de haakneus werd de term "negatieve connotatie" geplaatst. De vrees om als antisemiet bestempeld te worden leidt tot menig belachelijke knieval. Er zijn nog extreemrechtse gekken die het negationisme als geschiedkundige analfabeten vereren, en het antisemitisme is in Europa ook aangegroeid door de immigratie van de moslims, maar door op elke kritische slak een zoutvat antisemitisme te leggen verwaterd het tot een containerbegrip.

'Uiteraard is het Joodse volk een uniek volk met een verbluffende geschiedenis (al geldt dat voor de meeste volkeren)', schrijft Yuval Harari, die geschiedenis doceert aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, in zijn boek 21 lessen voor de 21ste eeuw. 'Uiteraard is de Joodse traditie rijk aan diepe inzichten en hoogstaande waarden (en tevens aan twijfelachtige ideeën en racistische, misogyne en homofobe opvattingen).' Harari zou zelfs de boutade van Verhulst in zijn opiniestuk kunnen bijtreden wanneer deze schreef dat 'God zo Zijn lievelingen heeft en Zijn uitverkorenen hun privileges horen te hebben' . Harari is daarin even formeel: 'Er is geen reden om het jodendom lof toe te zwaaien voor het belangrijke christelijke idee dat alle mensen gelijk zijn voor god (een idee dat lijnrecht in tegenspraak is met de joodse orthodoxie, die nog steeds luidt dat Joden intrinsiek superieur zijn aan alle andere mensen).'

Wie de roede niet spaart voor de uitwassen van de ene woestijngodsdienst hoeft zijn ogen niet te sluiten voor de andere. Wie fulmineert tegen een misogyne vorm van de islam mag dat bijvoorbeeld ook doen tegen de "fatsoenswetten" van de ultra-orthodoxe krant HaMevaser die Angela Merkel uit een foto van een demonstratie tegen de aanslag op Charlie Hebdo wegkleurde, om te vermijden dat haar beeltenis wellustige gedachten zou veroorzaken bij vrome lezers. Of de Brooklynse Di Tzeitung die alle vrouwen, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, digitaal wegretoucheerde uit een foto vanuit de war room waar alle Amerikaanse bewindslieden de aanval op de compound van Bin Laden volgden...

Ik ga voor bovenstaande vrije mening nu niet op boetetocht naar de Dossinkazerne zoals de Vismooil'n. Niet omdat de directeur daar afgelopen week ontslag nam omdat de Raad van Bestuur "zijn ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde" (sic), of omdat men er zelf al ruzie maakt over de boeken die in de museumshop mogen liggen. Maar omdat ik de gruwel van de Holocaust al aanschouwd heb in Auschwitz- Birkenau, en in de musea van Praag en Washington DC evenals in het Yad Vashem in Jeruzalem. Omdat lijden, hoe gruwelijk ook, geen verrechtvaardiging is om anderen leed te berokkenen. En vooral omdat de vrije meningsuiting voor mij absoluut is, al of niet met een zotskap op.