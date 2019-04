'Het militaire overwicht dat Israël vandaag etaleert, is verpletterend', schrijft Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen (VUB).

Op donderdag 11 april, twee dagen na de parlementsverkiezingen in Israël, moet de Israëlische sonde Beresheet een zachte landing maken op de maan. De expeditie, die 90 miljoen euro heeft gekost, moet het prestige van Benjamin 'Bibi' Netanyahu ten goede komen. Ondanks zijn hoogmoedige stijl en de corruptieonderzoeken die tegen hem lopen, staat nog altijd de helft van de kiezers achter hem. Dat heeft te maken met de sterke economie, die sinds Netanyahu's aantreden in 2009 jaarlijks met 3 procent is gegroeid, en vooral met zijn reputatie als krijgsheer. Met zijn veiligheidsbeleid heeft hij de dreigingen meedogenloos onderdrukt.

...