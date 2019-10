Knack fileerde deze week voor het Vlaamse regeerakkoord van Jambon I. Een overzicht van onze beste stukken.

Wat de nieuwe ministers gaan doen met het Vlaams regeerakkoord

Nu de namen van de Vlaamse ministers bekend zijn, valt ook een nauwkeuriger lezing te maken van de tekst van het regeerakkoord. Het wordt stilaan duidelijk in welke richting de politieke afspraken die tijdens de regeringsvorming zijn onderhandeld, de volgende jaren in de praktijk zullen worden gebracht. En hoe de krachtsverhoudingen liggen. Lees meer

'Rutten en Beke zouden van schaamte in de grond moeten kruipen'

Louis Tobback ziet in het Vlaamse regeerakkoord vooral een 'triomf' voor de N-VA. 'CD&V en Open VLD lopen achter een radicaal-rechtse partij aan.' Lees meer

Jan Jambon is duidelijk Geert Bourgeois niet: drie dingen die u moet onthouden na de regeerverklaring

De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, voor de gelegenheid uitgesproken op 2 oktober, is meteen uitgemond in een krachtmeting tussen oppositie en regering. Knack zet nog enkele opvallende elementen op een rijtje. Lees meer

Betalen OCMW's binnenkort de 360 euro voor inburgering?

Moeten alle nieuwkomers binnenkort écht 360 euro betalen voor hun inburgeringstraject? Minister-president Jan Jambon liet al weten dat ze daarvoor ook bij het OCMW terecht kunnen. 'Het is wel makkelijk om die factuur door te sturen.' Lees meer

Scherpe kritiek op Vlaamse klimaatplannen: 'Met dit akkoord halen we de doelstellingen voor 2030 niet'

Het Vlaamse regeerakkoord spreekt over een 'ambitieus klimaatbeleid'. Maar hoe ambitieus is de tekst echt? 'De meest krachtige maatregelen zijn weggevallen', zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu (BBL). Lees meer

Wim Van Lancker over armoedebeleid in regeerakkoord: 'Bourgeois had tenminste nog mikpunten'

Wat staat er in het regeerakkoord over armoedebestrijding? Knack vroeg armoedespecialist Wim Van Lancker om uitleg. 'Armoede lijkt geen prioriteit van de regering-Jambon.' Lees meer

Mobiliteitsexpert Kris Peeters: 'Investeren in meer wegcapaciteit? We kunnen bestaande wegen niet eens onderhouden'

Mobiliteitsexpert Kris Peeters ziet enkele positieve elementen in het Vlaamse regeerakkoord, maar betreurt dat een focus op mobiliteitsarmoede ontbreekt. 'Het wegvervoer krijgt vooral veel honing, maar weinig azijn.' Lees meer

Carl Devos (UGent) over Jambon I: 'Vlaams Belang steekt zich een pluim op de hoed'

'De regering-Jambon zal haar stempel meer drukken dan de regering-Bourgeois', zegt politoloog Carl Devos (UGent). Hij vraagt zich wel af wat de CD&V in deze coalitie doet. Lees meer

De stempel van de N-VA: minder stemmen, meer gewicht

De drie Vlaamse regeringspartijen van Jambon I doen hun best om hun eigen bijdrage dik in de verf te zetten. Feit is dat de N-VA duidelijker dan ooit haar stempel heeft gedrukt. Lees meer

Waarom Ruttens carrièreplannen Lydia Peeters opnieuw minister maken

Na lang aarzelen koos Open VLD voor Lydia Peeters als Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit. De reden? De carrièreplannen van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Lees meer

De huismoeders en vijf andere doelgroepen die Jambon I (weer) aan het werk wil

Om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te realiseren moet de regering-Jambon tegen 2024 geen 120.000 maar 200.000 extra arbeidskrachten vinden - in een krappe arbeidsmarkt. Een rapport van het Steunpunt Werk zal haar daarbij gidsen. Knack keek het in, en vond 6 te activeren doelgroepen. Lees meer

Onderwijseconoom Kristof De Witte: 'De leerwinstmeting is een zeer goede zaak'

'Door de leerwinst te meten, zoals de nieuwe Vlaamse regering van plan is, zullen we de kwaliteit van ons onderwijs snel en nauwkeurig kunnen monitoren', zegt onderwijseconoom Kristof De Witte. Lees meer

Bart Maddens ziet te weinig communautaire ambities: 'Dit is een ontgoocheling'

'Jan Jambon is een separatist tot in de nieren', zegt politoloog Bart Maddens (KU Leuven), 'maar hij zegt niets over het institutionele en schuift de hete aardappel door naar het parlement.' Lees meer

Eric Van Rompuy (CD&V): 'Begrotingsevenwicht in 2021? Ik wil het nog wel eens zien'

Gewezen Vlaams minister Eric Van Rompuy vindt het niet problematisch dat de militanten slechts enkele uren de tijd krijgen om het regeerakkoord door te nemen. Storender vindt hij het Twittergedrag van Theo Francken (N-VA). Lees meer

Waarom Bart Somers toch geen minister van Samenleven is

Nu de ministeriële kabinetten stilaan vorm krijgen, kan de nieuwe Vlaamse regering echt van start gaan. Maar nu al is er wat irritatie over de bevoegdheid die minister Bart Somers (Open VLD) zichzelf toeschrijft. 'Hij zou beter zijn echte functieomschrijving gebruiken.' Lees meer

Nu Jambon is geland, moet Paars-Geel opstijgen

De finalisering van het Vlaams regeerakkoord is achter de rug. Nu komt de focus terug op het federale niveau te liggen. Wordt Bart De Wever preformateur? Lees meer

'Dit Vlaamse regeerakkoord zal een deal met de Franstaligen niet vergemakkelijken'

'Franstaligen zullen zich zorgen maken dat Vlaanderen straks nóg aantrekkelijker wordt voor bemiddelde gezinnen', zegt Caroline Sägesser van het Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie CRISP. Lees meer

Dit zijn de ministers in de regering-Jambon

Alle ministers van de regering-Jambon zijn bekend. Een overzicht. Lees meer