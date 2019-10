Wel een regeerakkoord van 300 bladzijden, maar geen begrotingstabellen. Dat is een onthutsende vaststelling.

Geloof die nieuwe Vlaamse regering niet meteen. De weken voor de verkiezingen van 26 mei leek er in Vlaanderen budgettair geen vuiltje aan de lucht. Maar nauwelijks 48 uur na de stembusgang werd bekend dat de Vlaamse regering, gevormd door N-VA, Open VLD en CD&V, was geëindigd met een tekort van ruim 600 miljoen euro. Vandaag vormen diezelfde partijen opnieuw de Vlaamse regering. Is er iemand die gelooft dat ze de kiezers nu wel open en bloot zullen zeggen hoe de vork aan de steel zit?

