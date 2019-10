'De Vlaamse regering-Jambon is er, en dat is geen dag te vroeg', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Een dikke vier maanden heeft de formatie gevergd. 'Nog niet zo lang geleden vonden we dat zelfs voor een Belgische regering ongehoord', schreef de Antwerpse politoloog Dave Sinardet dit weekend. Dat klopt. Voor wie 'de twee democratieën' in België de oorzaak vindt van alle problemen - van begrotingstekorten tot wereldrecords in politieke traagheid - moet deze aarzelende, moeilijke regeringsvorming ontnuchterend zijn. Vlamingen hebben de Franstaligen niet nodig om te blijven ploeteren in een politiek moeras. Het is een onverwacht effect van de grotere Vlaamse autonomie: ze noopt tot bescheidenheid.

...