Hoe groter de schaarste op de huurmarkt, hoe meer groepen worden gediscrimineerd. Niet alleen heeft iedereen die van de norm afwijkt het moeilijk om een betaalbare woning te vinden', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Veel huurders durven ook amper tegen hun huisbaas in te gaan.'

'Ik zoek een huurhuis met twee slaapkamers. Maximaal 800 euro per maand. Maar altijd weer word ik afgewezen omdat ik een alleenstaande moeder ben. Wanhopig word ik ervan. Wie kan me helpen?' Dat schrijft een gescheiden moeder van twee kleuters op een Facebookpagina waar huurhuizen en -flats worden aangeboden en gezocht. Vooral gezocht. Sommigen zijn al maanden of zelfs langer op zoek, maar vangen keer op keer bot. Zoals de vrouw die dit bericht postte: 'Zijn hier ook eigenaars die mensen met een uitkering een kans willen geven om iets te huren? Wij worden bij elk immokantoor geweigerd. We zoeken een appartement met twee slaapkamers in regio Gent.'

...