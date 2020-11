Morgenvoormiddag 21 november reikt minister Vandenbroucke de prijs 'Specialist van het Jaar' van Artsenkrant uit aan 'alle artsen-specialisten' omwille van hun enorme inspanningen in de strijd tegen covid-19. Symbolisch neemt prof Erika Vlieghe (UAntwerpen) het beeldje in ontvangst. De geldprijs, 10.000 euro, gaat naar Dokters van de Wereld.

Artsenkrant/Le Journal du Médecin in samenwerking met het Verbond der Belgische Specialisten (VBS) en met de financiële steun van Rode Kruis Vlaanderen en Bank van Breda organiseert elk jaar de prijs 'Specialist van het Jaar'. Normaal gaat de prijs naar een arts-specialist die door de lezers van Artsenkrant uit vijf genomineerden wordt gekozen.

In dit vermaledijde jaar 2020 waarin covid-19 de samenleving en de gezondheidszorg tot het uiterste op de proef stelt, vonden Artsenkrant en het VBS het geen pas geven om slechts één specialist in de bloemetjes te zetten.

Alle artsen-specialisten -en bij uitbreiding alle zorgverleners- spannen zich immers enorm in om de boot drijvende te houden. Daarom kennen we de editie 2020 van de prijs 'Specialist van het Jaar' toe aan alle artsen-specialisten van het land. Op die manier brengen we hulde aan het medisch korps voor hun niet aflatende inzet.

De prijsuitreiking gebeurt op zaterdagvoormiddag tijdens een online plechtigheid. Symbolisch zal professor Erika Vlieghe (UAntwerpen) de prijs in ontvangst uit handen van minister Frank Vandenbroucke (SP.A). Het geldbedrag zelf, 10.000 euro, gaat naar Artsen van de Wereld.

Bij de prijsuitreiking zei de SP.A-minister: 'Deze prijs aan alle specialisten schenken is een uitstekend idee. Het is inderdaad dankzij de volgehouden inspanningen van iedereen dat ons systeem het hoofd nog steeds boven water houdt.'

Vandenbroucke toonde zich bijzonder verheugd dat de geldprijs naar Dokters van de Wereld gaat. 'Zelfs in een pandemie die iedereen treft worden kwetsbare mensen en gezinnen bijzonder hard getroffen', aldus Vandenbroucke. 'Via deze overhandiging aan Dokters van de Wereld breng ik ook hulde aan alle specialisten, alle medici en alle zorgmensen voor jullie inzet, voor ieder van ons en in het bijzonder voor de zwaksten onder ons.'

