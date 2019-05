analyse

Alle ogen op Wallonië: waarom Elio Di Rupo een beslissende kettingreactie in gang kan zetten

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Vandaag begint PS-voorzitter Elio Di Rupo aan de formatie van een Waalse regering. De vraag is in welke mate de gewezen premier de federale regeringsvorming afwacht. Hoe dan ook kan Di Rupo, net als vijf jaar geleden, de coalitievormingen in heel het land doen losbarsten.

Elio Di Rupo (PS) op 27 mei 2019