Ligt het cordon sanitaire aan diggelen? N-VA'ers als Bart De Wever, Theo Francken en Zuhal Demir zijn bereid te luisteren naar het Vlaams Belang. Een staaltje politieke strategie. Maar een en ander heeft ook te maken met het partijprogramma van Tom Van Grieken.

'Beste 18 procent.' De open brief van tv-maakster Elke Neuville aan de Vlaams Belang-kiezers doet de ronde op sociale media en tal van nieuwswebsites. In de brief stipt ze aan waarom de keuze van de 18 procent Vlaams Belang-kiezers niet de juiste was. Waarom hun proteststem veel meer onheil met zich meebrengt dan ze zich hadden kunnen voorstellen.

