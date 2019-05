Vreugdetaferelen op het gezamenlijk hoofdkwartier van Groen en Ecolo in Brussel. De zusterpartijen behoren tot de overwinnaars van de verkiezingen. Alleen weerklinkt er wel een hele valse noot bij Groen. De partij verzilvert niet eens het marktleiderschap op links.

'In Brussel en Leuven zijn we de grootste en ook in Gent ziet het er goed uit.' Zo klonk de vreugdekreet van Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondagavond in het hoofdkwartier te Brussel.

...