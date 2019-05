De parlementsverkiezingen hebben de balans tussen links en rechts niet verstoord, maar wel die tussen de partijen. De N-VA en de CD&V zijn in zetels de grote verliezers, links versnippert en marginaliseert daardoor, en vooral Vlaams Belang triomfeert. Het wordt niet eenvoudig om samenhangende regeringen te vormen.

Als je Vlaams Belang 3.0 iets moet nageven, dan wel dat Tom Van Grieken en de zijnen inmiddels weten hoe je goodwill moet creëren bij de publieke opinie. De avond van zondag 26 mei was nog jong toen de Vlaams Belang-voorzitter als eerste de overwinning kwam claimen. Nog lang niet alle stemmen waren geteld, maar zijn partij stond definitief op winst en dat momentum wilde hij niet uit handen geven. Hij heeft communicatiemanagement gestudeerd en werkte in de marketing: als geen ander wist hij dat de beeldvorming cruciaal zou zijn, en hij wilde zijn imago van 'grote winnaar' niet uit handen geven. Vandaar de vroege overwinningsspeech en de expliciete eis dat de andere partijen zouden stoppen met het cordon sanitaire rond Vlaams Belang, een vraag die hij in de eerste plaats richtte aan die andere en nog altijd grotere Vlaams-nationalistische partij, de N-VA.

...