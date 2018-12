Alexander De Croo (Open VLD): 'Vervroegde verkiezingen spelen Di Rupo in de kaart'

Open VLD-vicepremier De Croo reageert zaterdag in De Ochtend op recente verklaringen van N-VA-voorzitter Bart De Wever en voormalig N-VA-vicepremier Jan Jambon. Als premier Michel van N-VA de steun wil krijgen voor zijn oranjeblauw minderheidskabinet, dan zal hij naar de pijpen van de N-VA moeten dansen. Dat is samengevat de boodschap van de N-VA-kopstukken de afgelopen 24 uur. Zowel Bart De Wever als Jan Jambon heeft premier Michel 'de marionet' van de N-VA genoemd.

De Croo betreurt het 'verbale steekspel' van de N-VA. De Croo legt ook meteen de bal terug in het N-VA-kamp. Het is volgens De Croo aan hen om te tonen of ze het werk van de voorbije 4,5 jaar willen afwerken. 'Anders kiest de N-VA voor verkiezingen', zegt hij in De Ochtend. Volgens De Croo speelt de N-VA met vervroegde verkiezingen Elio Di Rupo (PS) in de kaart. 'Voor mij niet gelaten, maar wie je daar het meest blij mee maakt is Elio Di Rupo', zegt hij.

N-VA-voorzitter Bart De Wever laat in een interview met De Tijd namelijk verstaan dat vervroegde verkiezingen de enige oplossing zijn als de bestuurbaarheid van ons land niet kan worden hersteld. 'Een halfjaar van volledige stilstand en dit feuilleton in het parlement dat alleen maar de antipolitiek voedt, is democratisch niet de beste oplossing. Je moet luisteren naar het volk. En ik denk niet dat het volk dit nog maanden wil aanzien', aldus De Wever. Ook in de studio's van de VTM en de VRT bracht de NVA-voorzitter vervroegde verkiezingen ter sprake.

De Croo ziet evenwel een eenvoudige manier om uit de impasse te geraken. 'We moeten op een constructieve manier rond de tafel gaan zitten en afwerken wat we begonnen zijn. Ik kan me niet inbeelden dat de N-VA eerst wegloopt uit de regering en dan ook nog eens zou weglopen van de hervormingen die ze samen met ons hebben ingezet', verduidelijkt hij. Maar dan moet de N-VA wel ophouden met Michel een 'marionet' te noemen. 'Als men het gevoerde beleid belangrijk vindt, moet men stoppen met het soort retoriek waarmee men elkaar de duvel wil aandoen', aldus De Croo. Premier Michel en De Wever kunnen best even met elkaar bellen om te overleggen wat nog mogelijk is, luidt het advies van De Croo.