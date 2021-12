Actiegroep Tegengas naar Raad van State tegen gascentrale van Awirs

Het collectief Tegengas (Dégaze in het Frans) stapt naar de Raad van State in een poging om de geplande gasgestookte elektriciteitscentrale in het Luikse dorp Awirs (Flémalle) tegen te houden. Dat maakte de actiegroep dinsdagavond bekend tijdens een bijeenkomst met een dertigtal buurtbewoners

De actie van Tegengas bij het Groen-hoofdkwartier op 23 april 2021.