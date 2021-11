In Franstalig België organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 7 december een actiedag tegen het regeringsakkoord over de verplichte vaccinatie in de zorg.

Volgens de zorgvakbonden zal de dreiging van sancties ervoor zorgen dat de werklast in de sector enkel maar zal stijgen, en zal ook de zorg aan kwaliteit inboeten. De sector kampt al met een chronisch personeelstekort. De plannen van de regering zijn voor de bonden onaanvaardbaar, klinkt het.

Verscheidene vakbonden hebben al stakingsaanzeggingen ingediend in de zorg. Van 22 tot 26 november zal in heel wat Waalse en Brusselse zorginstellingen het personeel worden geïnformeerd en gemobiliseerd. Voor de hele sector wordt nu een actiedag georganiseerd, op 7 december.

Het federale kernkabinet is het gisteren eens geraakt over een regeling voor de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert, wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

