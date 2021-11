'Als ik naar een café of restaurant ga en men gebruikt er de coronapas niet ernstig, dan ga ik opnieuw buiten, hoor. Ik wil me veilig voelen', zei Vandenbroucke zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

'Absoluut', zo luidt het antwoord van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de vraag of mensen horecazaken moeten boycotten die het niet nauw nemen met de coronapas. 'Als ik naar een café of restaurant ga en men gebruikt er de coronapas niet ernstig, dan ga ik opnieuw buiten, hoor. Ik wil me veilig voelen', zei Vandenbroucke zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

Vandenbroucke kreeg daarom de vraag of hij zegt dat de mensen die horecazaken die de coronapas niet ernstig controleren moeten boycotten. 'Absoluut. Het gaat over veiligheid', dixit de Vooruit-minister. 'Uw gezondheid is mijn verantwoordelijkheid. Uw welzijn is ook mijn verantwoordelijkheid. Maar mijn gezondheid is uw verantwoordelijkheid.'

Vandenbroucke vindt ook dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de naleving van de nieuwe coronaregels 'absoluut' meer moet laten controleren. Nog strengere maatregelen kan de Vooruit-minister niet uitsluiten. Dat hangt bijvoorbeeld af van de evolutie van de coronacijfers en vooral de strengheid waarmee de maatregelen toegepast en gecontroleerd worden.

Vandenbroucke hoopt weliswaar dat de huidige maatregelen voldoende zullen zijn. Maar sluitingen en een echte lockdown vermijden 'kan als we niet alleen de maatregelen onverkort toepassen, maar ook in ons privéleven supervoorzichtig zijn'. Een drempel voor strengere maatregelen kan hij niet geven, maar de ziekenhuisopnames zullen nog blijven stijgen vooraleer de nieuwe maatregelen effect zullen hebben. Momenteel zitten we aan 17.000 tot 18.000 bijkomende besmettingen per dag, waarschuwt hij op de radio. 'Ik vrees dat die trein niet zomaar stopt, die bolt nog door. Maatregelen die je nu neemt hebben niet onmiddellijk effect.'

De minister wil bijvoorbeeld dat iedereen vanaf maandag in telewerk gaat. Vandenbroucke maakte zich ook sterk dat de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel vanaf 1 april er ook effectief komt nu het kernkabinet vrijdagavond een akkoord afklopte.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez strooide via Twitter al snel twijfel, maar de maatregel zal er absoluut komen. 'Ach, er zijn altijd mensen die het nog eens extra moeilijk willen maken.'

Maar Vandenbroucke is zeker, de maatregel is 'plechtig afgeklopt, het staat op papier' en is ondertekend. 'Is er een akkoord? Ik denk dat het veiliger is om te wachten op het partijbureau van de PS maandag om zeker te zijn? Je weet maar nooit. Zo veel discussies om hetzelfde systeem te behouden', had Bouchez getweet. Hij verwees zo naar de weerstand van de Franstalige socialisten tegen een verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. De PS brak al meermaals een land voor een algemene verplichte vaccinatie.

Premier De Croo verduidelijkte in enkele weekendkranten alvast zijn visie op een verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. Hij wil hierover een meer wetenschappelijk debat zien. Want uit wetenschappelijke analyses blijkt dat een verplichte vaccinatie een slecht idee is. 'Het hele debat daarover is politieke luiheid.'

Vandenbroucke: 'Dansen zonder mondmasker kan, onder voorwaarden'

Dansen zonder mondmasker in discotheken, onder voorwaarden, kan wel vanaf vandaag, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zaterdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

De Mediahuiskranten schreven dat de regeling waarbij zelftests mondmaskers kunnen vervangen in het nachtleven, helemaal op de helling staat. In het vrijdag gepubliceerde Koninklijk Besluit met de nieuwste coronamaatregelen staat immers dat hiervoor nog een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regeringen aangepast moet worden. Dat zou nog dagen duren, klonk het.

Maar volgens minister Vandenbroucke is dat niet het geval. 'We gaan daar niet op wachten. We zijn een ingewikkeld land en de wetgeving is altijd ingewikkeld, maar de afspraak is dat we er niet op gaan wachten', stelt hij. Vanaf vandaag is geen mondmasker nodig in een discotheek , op een dubbele voorwaarde: 'Je gebruikt de coronapas correct, je controleert die ernstig. De tweede voorwaarde is dat je een zelftest organiseert en controleert. Je laat alleen binnen wie, naast de coronapas, ook kan bewijzen dat die zelftest negatief is.'

De volksgezondheidminister hamert evenwel op voorzichtigheid. 'We zitten in een explosie van het virus.'

Hij roept daarom op zeer voorzichtig te zijn, al te veel contacten te vermijden, buiten af te spreken of bijvoorbeeld een mondmasker te dragen. Wie naar een evenement gaat met meer dan 50 aanwezigen, moet zich ervan verzekeren dat de coronapas er ernstig gebruikt wordt.

In een discotheek kan het dus zonder masker, maar dan moet vooraf ernstig een zelftest gebeuren. 'Anders moet je dat niet doen.'

Ook voor private feesten vraagt Vandenbroucke voorzichtigheid. Het mondmasker is verplicht bij private feesten vanaf 50 mensen. 'Als ik een privaat feestje zou organiseren, zou ik ook afspreken een zelftest te doen, ook al is het geen verplichting.'

