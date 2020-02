De carnavalsoptocht in Aalst is zondag door het slechte weer een uur later dan gepland van start gegaan. Er doken net als vorig jaar opnieuw Joodse karikaturen op in de stoet. Joël Rubinfeld, de voorzitter van de Franstalige organisatie 'Ligue Belge contre l'Antisémitisme', reageert verontwaardigd.

De carnavalsoptocht van Aalst is zondag door het onrustige weer pas om 14 uur van start gegaan. 'We starten om 14 uur omdat tegen dan de gemiddelde windsnelheid tot 40 kilometer per uur zal gedaald zijn', verduidelijkte de burgemeester in de voormiddag na overleg met de crisiscel.

De vorming van de stoet verliep aanvankelijk erg moeizaam door het slechte weer en enkele brandweerinterventies langs het aanlooptraject. Er gelden overigens enkele veiligheidsmaatregelen die de carnavalisten in acht dienen te nemen. Zo worden ze onder meer verzocht geen losliggende voorwerpen op de praalwagens te plaatsen en de hoogte van twee meter niet te overschrijden.

'Carnaval is een feest'

De burgemeester benadrukte zondagmorgen opnieuw dat het carnaval een feest van de vrije meningsuiting is. D'Haese deed in dat verband wel een oproep aan de deelnemers om niet 'te kwetsen om te kwetsen'. Vandaag zijn namelijk de ogen van de wereld gericht op Aalst, nadat de Unesco Aalst Carnaval vorig jaar van de lijst immaterieel cultureel erfgoed had geschrapt. Dat was een gevolg van omstreden Joodse karikaturen die in de optocht te zien waren.

Ondanks de duidelijke richtlijnen gaf de burgemeester toe dat het niet bekend is op welke manier kleine, afzonderlijke groepen carnaval zullen vieren in de straten van Aalst. In overleg met de politie kan een groep uit de stoet gezet worden, aldus D'Haese.

Joodse karikatuur

Vandaag heeft zich alvast een praalwagen met een prominente afbeelding van een Joodse karikatuur bij de stoet aangesloten. Carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir koos dit jaar als thema 'Het Oilsjters Tribunool', waarbij rechters uitzonderlijk over humor mogen oordelen.

Met de praalwagen verwijst de carnavalsgroep naar de commotie die Aalst Carnaval vorig jaar haar erkenning van immaterieel cultureel erfgoed bij Unesco heeft gekost. Het is nog niet duidelijk hoe pijnlijk de Joodse gemeenschap de beelden dit jaar zal vinden. Ook andere carnavalsgroepen spelen met het thema en of werken rond het thema censuur.

De leden van Lossendeirdeveirdeirdeir motiveren het gebruik van de karikatuur als volgt: 'We lopen als rechters van de humor door de straat. Jood, priester, of moslim, met Carnaval in Aalst wordt er met alles en iedereen gelachen. Het staat zelfs zo geschreven in het Aalsters wetboek van de humor'.

'Schande'

Volgens Joël Rubinfeld, de voorzitter van de Franstalige organisatie 'Ligue Belge contre l'Antisémitisme' (Belgische Liga tegen Antisemitisme) is Aalst Carnaval 'een schande en een verspilling'. Rubinfeld, die zelf aanwezig is in Aalst was naar eigen zeggen onaangenaam verrast de karikaturen opnieuw te zien, maar hij zag nog meer antisemitische karikaturen passeren.

'Ik heb gekromde neuzen gezien, de Klaagmuur voorgesteld alsof hij gebouwd werd met goudstaven, vergezeld door een parodie op "Hey Jude" van The Beatles. Het is echt immoreel antisemitisme. Ik vreesde er al voor, ook al had ik een klein beetje hoop voor deze editie', aldus Rubinfeld. 'Het is een schade dat we dit laten gebeuren in ons land in naam van de vrije meningsuiting. Er zijn grenzen. En het is ook echt zonde, want er zijn kinderen en het is een familie- en volksfeest waar aardig wat mensen een jaar lang aan werken. De problematische wagens zijn maar 5 procent van de hele optocht, maar die blijven wel hangen'.

