In de haven van Zeebrugge zijn donderdagvoormiddag 23 transmigranten gevonden in een koelwagen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand van de gevonden personen is in levensgevaar.

De 23 transmigranten zijn aangetroffen bij het overladen. Het gaat om Eritreeërs en Soedanezen, onder wie drie vrouwen. Er zijn geen kinderen bij en niemand van de gevonden personen is in levensgevaar. Volgens de federale politie probeerden de transmigranten via de koelwagen in Groot-Brittanië te geraken.

Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, wil dat er dringend actie ondernomen wordt voor betere controles. 'Eerder deze week onderschepten we al transmigranten in De Panne. Ook vandaag hebben we een drama vermeden. Door een toevallige overlading werden die mensen gevonden. Daar kunnen we niet blijven excuses voor zoeken. We kropen hier twee keer door het oog van de naald', aldus Decaluwé.

De gouverneur vraagt extra personeel om koelcontainers te controleren en wil dat er geïnvesteerd wordt in innovatieve middelen om efficiënter te controleren.

In november werden in Essex nog 39 mensen dood aangetroffen in een koelcontainer die uit Zeebrugge kwam. 'In Groot-Brittanië slagen ze er ondertussen in om alle koelcontainers te controleren. Hier lukt dat blijkbaar niet. Onvoldoende werkkrachten kan geen excuus zijn. Het gaat hier om mensenlevens', besluit de gouverneur.

