Ann Dooms is professor wiskunde aan de VUB. Ze publiceerde net het boek Wiskunde in de Nerdland-reeks. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 18 minuten en 21 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?Het kindje van goede vrienden kreeg onlangs slecht medisch nieuws. Dat maakt me heel bang. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Ik geloof in de categorische imperatief van de filosoof Immanuel Kant: doe enkel de dingen waarvan je zou willen dat iedereen ze doet. Of zoals Alice Nahon het verwoordde in haar Avondliedeke: ''t Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapengaan.' En verder: geef wat vaker complimentjes. Wat is uw grootste prestatie?Het is een cliché, maar ik ben trots op mijn twee kinderen. En op het feit dat ik wiskunde weer in een goed daglicht kan plaatsen. Wat is uw grootste mislukking?Zo denk ik niet. Als je iets wilt, moet je doorzetten. Lukt het niet, dan heb je tenminste geprobeerd. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?Als onderzoeker krijg je veel kansen om de wereld te zien en ik denk dat ik bijna overal zou kunnen aarden. Maar het lijkt me toch moeilijk om iedereen achter te laten. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?Aan vriendschappen. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Ons huis is extreem goed geïsoleerd. En ik neem bijna altijd het openbaar vervoer. Al vind ik het heel jammer dat ik veel te vroeg naar huis moet als ik 's avonds bijvoorbeeld van Gent naar Brussel wil treinen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Ik probeer die zo weinig mogelijk te lezen. Praat u weleens tegen uw huisdier?Ja. We hebben een héél klein dwerghamstertje, dat van nature vrij angstig is, dus ik probeer het op zijn gemak te stellen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Ik zou enkel spijt hebben van dingen die ik te snel heb opgegeven. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?De jaren dertig waren cruciaal voor de wiskunde, want binnen de logica vond een heuse grondslagencrisis plaats. Dat leidde onder meer tot de eerste computers. Nu zie je iets soortgelijks, maar dan met artificiële intelligentie. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Voor een van mijn onderzoeken heb ik schilderijen van Vlaamse primitieven, onder wie de gebroeders Van Eyck, bestudeerd in zeer hoge resolutie. Het geduld dat zij aan de dag legden, is fenomenaal. En naast de subjectieve schoonheid blijkt ook fysisch alles perfect te kloppen. Daarnaast moet ik altijd huilen bij de performance The Artist Is Present van Marina Abramovic in het MoMA. Ze zat er oog in oog met talloze onbekenden, tot haar oude liefde Ulay plots opdook. Die menselijkheid raakt me. Waarover zou u meer willen weten?Over mechanica. De theorie ken ik uiteraard, maar ik zou graag iets met mijn handen kunnen maken. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Te weinig, en enkel ad hoc bij grote acties. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?Niets. Graag zien gaat vanzelf. Vindt u seks overschat?Nee. Maar er zijn ook andere dingen waar ik even intens van geniet. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?Enkele dagen. We bellen ook vaak via videocall. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Sinds mijn zwangerschapsdiabetes eet ik veel bewuster gezond. En dankzij het openbaar vervoer beweeg ik ook veel. Al is dat nu - door telewerk - een stuk minder. Mijn smartwatch vraagt me geregeld of ik nog wel leef. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Ja, maar ik zou van een afstand wel mijn steentje bijdragen. Met wiskunde, zoals mijn held Alan Turing tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat hebt u geleerd in het leven?Dat er voor alles een oplossing is. Je hoeft ze alleen te aanvaarden.