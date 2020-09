Een twintigtal militanten van Greenpeace, Extinction Rebellion en Youth for Climate, onder wie Anuna De Wever en Adelaïde Charlier, heeft maandagnammiddag actie gevoerd aan het Koninklijk Paleis. Zestien actievoerders werden aangehouden.

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau werden maandagnamiddag ontvangen door de koning. De activisten wilden met hun actie bij de regeringsonderhandelaars aandringen op het belang van een ambitieus klimaatakkoord. De klimaatactivisten van Youth for Climate en Greenpeace hadden spandoeken bij met opschriften als 'ons klimaat, uw mandaat'.

'We vragen dat het mandaat van de regering ook een klimaatmandaat is en dat de klimaatcrisis erkend wordt als een prioriteit. We verwachten dat de doelstellingen en maatregelen mikken op een vermindering van broeikasgassen met 65 procent tegen 2030 en dat er aan de grote vervuilers bijdragen gevraagd worden', zegt Pauline Van Cutsem van Greenpeace.

De actie van de klimaatactivitisten vond plaats in de neutrale zone, waar manifestaties verboden zijn. Na een veertigtal minuten maakte de politie een einde aan de actie en werden 13 actievoerders weggeleid en administratief aangehouden. Nadat de politie hun identiteit had gecontroleerd, werden de actievoerders opnieuw vrijgelaten.

Extinction Rebellion

Korte tijd later voerden ook vijf leden van Extinction Rebellion actie voor het Koninklijk Paleis om hun bezorgdheid te uiten over de federale regeringsvorming. Met de actie 'En, wat is uw plan?' willen ze benadrukken dat structurele maatregelen die de huidige ecologische en sociale crisis aanpakken een prioriteit moeten zijn in het volgende regeerakkoord.

'Wij, als burgers, kunnen niet zomaar gaan zitten wachten terwijl onze politici tijd verspillen aan discussies over wie wel of niet wil samenwerken, terwijl de biodiversiteit in een ongekend tempo afneemt ten gevolge van een steeds uitdijend economisch systeem', zegt Gert-Jan, woordvoerder van XR.

De klimaatbeweging wil de politieke onderhandelaars vragen van bezorgde burgers voorleggen en wil antwoorden die hen verzekeren dat de ecologische en sociale crisis hoog op de agenda staat van de federale regeringsonderhandelingen. Aan de actie namen volgens de politie vijf mensen deel, van wie er drie administratief werd aangehouden. (Belga)

