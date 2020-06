Een dertienjarige jongen uit Genk, die sinds 21 april verdwenen was en blijkbaar werd gegijzeld door een criminele bende, is maandagochtend vrijgelaten. De zaak is de langstdurende gijzeling in de Belgische geschiedenis.

In het onderzoek naar de ontvoering van de jongen zijn zeven verdachten gearresteerd. Dat bevestigt het parket van Limburg.

Eis

In de nacht van maandag 20 april op dinsdag 21 april drongen ontvoerders gemaskerd en zwaar bewapend de ouderlijke woning binnen en namen met geweld de dertienjarige zoon mee. Maandag kort na middernacht kende de ontvoering en gijzeling een ontknoping met de vrijlating van de minderjarige. De ontvoering duurde 42 dagen.

Tussen ontvoerders en familie zijn er veelvuldige contacten geweest om losgeld te eisen. De ontvoerders hadden tweemaal een teken van leven gegeven. Over de eventuele betaling van losgeld wordt geen info vrijgegeven.

Na de vrijlating van het kind zijn er twaalf huiszoekingen uitgevoerd, vier in de regio Antwerpen en acht in Limburg, aldus de Limburgse procureur des konings Guido Vermeiren.

'De jongen was maandag kort na middernacht vrijgelaten en kwam te voet thuis aangelopen. Hij was in de buurt afgezet. De jongen stelde het al bij al vrij goed, verrassend genoeg. Iedereen was positief verrast over de mentale kracht van de jongen', aldus Kris Vandepaer, de gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg.

Samenwerking

Het onderzoek naar de ontvoering werd gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, in nauwe samenwerking met de lokale en federale politie van Antwerpen, de lokale politie CARMA, de speciale eenheden en de centrale directie van de federale politie.

'De fgp Limburg werkte vanaf het begin van het onderzoek permanent met 25 mensen, 24 op 7 aan dit onderzoek. Hierbij kregen ze op geregelde tijdstippen bijstand waardoor er meer dan honderd mensen aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ook op internationaal vlak was er een goede samenwerking met Nederlandse, Franse en Amerikaanse justitiële en politionele autoriteiten. In heel deze onderzoeksperiode werd te allen tijde het belang van het kind vooropgesteld. Na bijzonder grondig en heel intens speurwerk kwamen verschillende verdachten in beeld. Na de vrijlating werd meteen een grootscheepse actie opgestart waarbij zeven verdachten voor verhoor zijn opgepakt. De onderzoeksrechter zal later beslissen of tegen deze personen een aanhoudingsbevel zal worden afgeleverd,' vertelden procureur Vermeiren en directeur Vandepaer maandag in Hasselt.

Er vonden dus twaalf huiszoekingen plaats, waarvan vier in Antwerpen en acht in Limburg, waaronder een in Maaseik, een in Zutendaal en een in Houthalen-Helchteren. Aan het kind en de familie werd onmiddellijk de nodige medische en psychische bijstand gegeven.

De pers werd maandag verzocht om geen gegevens van de betrokken familie vrij te geven. Bepaalde media waren al tijdens het onderzoek op de hoogte van de ontvoering en gijzeling. Het gerecht had de media gevraagd de zaak stil te houden met het oog op een succesvolle ontknoping. Het parket bedankte de pers om het leven van het kind te laten primeren.

Langstdurende gijzeling uit Belgische geschiedenis De gijzeling van de dertienjarige jongen uit Genk is de langstdurende gijzeling uit de Belgische geschiedenis. De ontvoering en gijzeling van Anthony De Clerck, voor wiens vrijlating 6 miljoen euro losgeld was betaald, duurde 32 dagen. De gijzeling in Limburg nam 42 dagen in beslag. Een andere spraakmakende ontvoering met de vraag om losgeld was die van Paul Vanden Boeynants in 1989. Voor zijn vrijlating was ongeveer anderhalf miljoen euro losgeld betaald. In de zaak Marc Dutroux bijvoorbeeld was er ook sprake van ontvoering van onder meer Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, maar daarbij werd geen losgeld gevraagd. Dardenne zat tachtig dagen opgesloten in Dutroux' huis, terwijl Delhez nog enkele dagen langer vastzat. Ze overleefden de ontvoering, nadat ze midden augustus 1996 door de politiediensten bevrijd werden. Toen werden ook de lichamen ontdekt van nog vier ontvoerde meisjes, namelijk Julie en Mélissa en An en Eefje. Dutroux kreeg levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord.

