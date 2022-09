Autosalon van Brussel: tipje van de sluier

Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Autosalon van Brussel begin volgend jaar zal doorgaan, nadat de motorshow twee jaar op rij niet meer werd georganiseerd in de Brusselse Heizelpaleizen. Organisator Febiac geeft aan dat 18 van de 20 meest populaire automerken present tekenen.

Rekenoefening

De voorbije twee jaar ging het Autosalon niet door in de vorm zoals we het kennen. Begin dit jaar werd omwille van de corona-maatregelen een ‘salon bij de dealers’ georganiseerd, wat niets meer of minder dan een rekenkundig trucje was om van een 99ste salon te kunnen spreken zodat men begin volgend jaar (14 tot 22 januari 2023) met grote trom de 100ste editie kan aankondigen.

Minder animo

De vorige editie – nu twee jaar geleden – lokte ruim een half miljoen bezoekers naar de Heizel en daarmee is het Autosalon met stip de grootste beurs in ons land. Binnen Febiac, de sectororganisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie, zagen we in de nasleep van corona een ware leegloop, wat maakt dat heel wat mensen die voor en achter de schermen aan de voorgaande edities werkten, niet langer actief zijn. Inmiddels is Gabriel Goffoy (ex BMW) opgeklommen tot directeur van het salon en hij wil “een kwalitatief evenement aanbieden dat representatief is voor de Belgische automarkt”. Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen krijgen, want ondanks een prematuur herstel schrijft de automarkt nog steeds rode cijfers in vergelijking met de situatie voor corona. De meeste merken zullen inderdaad aanwezig zijn, maar in de wandelgangen is te horen dat het met minder animo en vooral met kleinere budgetten zal zijn. Kortom, er is nog expositieruimte beschikbaar voor merken die zich nu nog willen aansluiten.

Meer dan een crisis

Niet alleen de opeenvolging van crisissen ligt aan de basis van het beperkte enthousiasme voor het Autosalon. Constructeurs hebben de voorbije jaren ervaren dat je ook auto’s kunt verkopen zonder een salon en de bijhorende gigantische investering. Daarbij komt dat de meeste merken vooral een product zullen kunnen tonen dat ze vervolgens niet (snel) kunnen leveren. Een merk als Audi kampt bijvoorbeeld met leveringstermijnen die inmiddels oplopen tot 14 maanden en lukt er zelfs niet in om een auto die gedurende de vorige salonperiode werd besteld te leveren tegen het volgende salon. De kans bestaat dat men klanten nog meer in de gordijnen zal jagen, want Brussel is en blijft een verkoopsalon en dat impliceert dat je een product ook op een redelijke termijn moet kunnen leveren.