Waarom de stroomversnelling van Mercedes zo succesvol blijkt

Er komt geen einde aan de reeks nieuwe EQ-modellen van Mercedes-Benz. De EQS SUV is wel de eerste elektrisch aangedreven SUV op een specifiek e-platform. De EQA, EQB en EQC gebruiken nog het platform van de SUV-modellen met een verbrandingsmotor waardoor ze soms tekortschieten in vergelijking met BEV’s op een specifiek e-platform.

De stroomversnelling van Mercedes-Benz houdt aan. Als straks de elektrische C-klasse op de markt komt, beschikken de meeste MB-modelreeksen over één of meerdere elektrische varianten. Tot nader bericht vallen die onder de merknaam EQ. Tot nader bericht, inderdaad. Topman Ola Källenius heeft onlangs bekendgemaakt dat alle MB-modellen op termijn opnieuw onder één merknaam worden verenigd, ongeacht hun aandrijving.

De merknaam EQ blijkt in China niet dezelfde uitstraling te hebben als Mercedes-Benz. Voor rijke Chinezen is de S-klasse nog altijd hét ultieme statussymbool, de EQS is dat veel minder. Dat verklaart wellicht waarom MB de prijs van zijn EQ-modellen in China recent met 30.000 euro heeft verlaagd. De Volksrepubliek heeft de grootste automarkt ter wereld, nergens worden meer elektrische auto’s verkocht en nergens is de concurrentie groter.

De EQS SUV lijkt kleiner dan die met een lengte van 5,13 meter is.

In snelheid gepakt

Mercedes-Benz is niet alleen het oudste automerk, het heeft ook altijd een voortrekkersrol vervuld. Geen enkele andere constructeur heeft meer patenten op zijn naam staan. Daarom verbaast het dat het merk met de ster te laat het belang en de noodzaak van elektrische aandrijving heeft ingezien en door Tesla in snelheid is gepakt.

Toen ook Audi en Jaguar een elektrisch aangedreven SUV op de markt brachten, was het hek helemaal van de dam in Stuttgart. Op bevel van de toenmalige Mercedes-topman Dieter Zetsche werd de succesvolle GLC in een recordtijd omgetoverd in een EQC.

Omdat de elektrische nieuwkomer aanvankelijk de hoge verwachtingen niet kon inlossen, zag de MB-directie zich genoodzaakt snel werk te maken van een specifiek e-platform (EVA2). Dat wordt nu gebruikt voor de EQS en EQE limousines en sinds kort ook voor de EQS SUV en EQE SUV.

Mercedes zoekt het hogerop

Het lag dan in de lijn van de verwachtingen dat Mercedes-Benz ook zijn grote SUV-modellen zou uitrusten met elektrische aandrijving. Topman Ola Källenius heeft vorig jaar de strategie van Mercedes-Benz ook bijgestuurd – hij wil niet langer het premiummerk zijn met de grootste omzet maar het luxemerk met de grootste winstmarge.

Meer winst maken met minder auto’s is nu het devies. Dat doel bereik je makkelijker met grote en dure modellen dan met kleine en goedkope. Met de EQS SUV zet Mercedes een luxueuze 7-zitter op de markt die ook op een onverharde ondergrond een goede indruk maakt, al beschikt die niet over de offroad-kwaliteiten van de G-klasse. Unterschied muss sein!

De EQS SUV moet je veeleer zien als de elektrische tegenhanger van de GLS. In beide gevallen gaat het om imposante verschijningen die door hun technisch concept veelzijdiger zijn dan een S-klasse, nog altijd de dienstauto par excellence van de rijken en machtigen der aarde.

De EQS SUV is minder een statussymbool dan de S-klasse maar biedt veel meer praktische mogelijkheden.

Stroomlijn

Er zijn erg veel verschillen tussen de EQS SUV en de GLS, ook al vallen ze misschien niet meteen op. De nieuwkomer oogt ontegensprekelijk sierlijker. De designers hebben hun uiterste best gedaan om de luchtweerstandscoëfficiënt van de mastodont (5,125 m lang, 1,959 m breed, 1,718 m hoog en 2.700 kg zwaar) zo laag mogelijk te houden.

Want hoe meer stroomlijn, hoe minder luchtweerstand, hoe lager het stroomverbruik. Ter vergelijking: de Cw-waarde van de EQS SUV bedraagt 0,26 tegenover 0,25 voor de Tesla Model X en BMW iX.

Binnenin is er plaats voor vijf volwassenen en twee kinderen. Afhankelijk van de configuratie van de stoelen varieert het laadvolume van 195 tot 2100 liter. Het keurig afgewerkte interieur is een copy-paste van het interieur van de EQS, alleen de rijhouding verschilt. Door de hoge zitpositie heb je een beter overzicht over het verkeer, het in- en uitstappen verloopt minder vlot dan verwacht door de hoge opstap.

De achterbank laat zich over een afstand van 13 centimeter elektrisch verschuiven, om de toegang tot de derde zetelrij te vergemakkelijken. Aan beenruimte geen gebrek door de wielbasis van 3,210 m. De zetels zijn first class-waardig, uitermate comfortabel en in alle richtingen elektrisch verstelbaar.

Vanzelfsprekend heeft de EQS SUV 580 4MATIC de allernieuwste rijhulp- en infotainmentsystemen aan boord, te veel om hier op te sommen. Het imposante Hyperscreen, een megagroot gebogen display van 141 centimeter, blinkt uit door zijn hoge resolutie, goede functionaliteit en voorbeeldig gebruiksgemak. De ‘Hey Mercedes!’ spraakcommando’s worden snel en correct uitgevoerd. Tenminste één merk dat daarin slaagt.

Het interieur en instrumentenbord is copy-paste van de EQS limousine.

Ook het navigatiesysteem met augmented reality werkt uitstekend. Op de beelden van de frontcamera worden dynamische pijlen geprojecteerd waardoor je weet wanneer je welke straat moet inslaan. Ook de verkeerslichtencamera is een plus: het display verwittigt de bestuurder wanneer het licht op groen springt, ook bij een laagstaande zon.

Aan boord van de EQS SUV heerst een hemelse stilte. Muziekliefhebbers zullen echter wat graag een opleg betalen voor het Atmos Sound Systeem dat, in combinatie met het Burmester-audiosysteem, voor een unieke geluidsbeleving zorgt. Een echte aanrader voor wie onderweg wil genieten van zijn of haar favoriete muziek.

400 kilometer rijbereik in de winter

Van elektrische aandrijving weten we dat die meteen het complete vermogen ter beschikking stelt, wat resulteert in adembenemende prestaties. In het geval van de 2,7 ton zware EQS SUV 4MATIC AMG line zien die er als volgt uit: van 0 naar 100 km/u in 4,6 seconden en een topspeed van 210 km/u.

Onze testwagen puurt zijn vermogen van 544 pk uit twee elektromotoren, ééntje op elke wielas. Het slechte nieuws is dat wie met deze krachtpatser sportief onderweg is, relatief veel stroom verbruikt. Ondanks de grootste lithium-ion batterij (108,4 kWh) aan boord, kom je in het beste geval zo’n 400 à 450 kilometer ver. Veel minder ver dus dat de beloofde 596 kilometer (WLTP). Gelukkig kan snelladen aan 207 kW; in principe volstaat één kwartier snelladen voor 300 kilometer rijplezier.

Want dat biedt de EQS SUV 580 4MATIC in overvloed. Het rijplezier vertaalt zich in een superieur rijcomfort, dankzij een uitstekende adaptieve ophanging met luchtvering en roterende achterwielen met een stuurhoek tot 10 graden. Bij hoge snelheid draaien die mee met de voorwielen en verhogen zo de stabiliteit. Bij lage snelheid draaien ze in de omgekeerde richting wat resulteert in een relatief kleine draaicirkel. Op die manier laat de EQS SUV zich toch nog min of meer vlot manoeuvreren én parkeren.

Luxueuze allrounder

Elektrische aandrijving is de toekomst en dus trekt Mercedes-Benz resoluut en consequent de kaart van de elektrificatie. Als vierwielaangedreven 7-zitter profileert de EQS SUV 4MATIC zich als een zeer comfortabele en luxueuze allrounder die ook onverhard zijn mannetje staat.

Met name in de VS is er veel vraag naar luxueuze 7-zitters.

Ondanks een gewicht van ruim 2,7 ton, een lengte van 5,13 meter, een breedte van 1,959 meter en een hoogte van 1,718 meter, heb je op geen enkel moment het gevoel met een mastodont onderweg te zijn. De assistentiesystemen en meesturende achterwielen dragen bij aan een veilig en dynamisch rijgedrag. De afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen zijn gewoon top, zoals je dat als klant ook mag verwachten van een auto van 174.409,41 euro (btw inbegrepen). Zijn relatief hoog stroomverbruik en daardoor beperkte autonomie hebben te maken met zijn gewicht en het feit dat je met een SUV onderweg bent met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26.

De EQS limousine met een gelijkaardig vermogen heeft een Cw van 0,20 en verbruikt een derde minder maar heeft het nadeel dat hij drie personen minder kan vervoeren, meer in het oog springt door zijn futuristisch design, minder rijkelijk aanvoelt en niet geschikt is voor offroad. Het geeft aan dat Mercedes-Benz in het luxesegment inmiddels over een vrij uitgebreid elektrisch gamma beschikt dat kwalitatief een hoger niveau bereikt dan bijvoorbeeld Tesla en dat zich daardoor verplicht voelt een prijzenoorlog te ontketenen.

Er is overigens al een EQS SUV 450+ met een vermogen van 360 pk verkrijgbaar vanaf 119.000 euro, zonder vierwielaandrijving. Met 4×4 kost die 132.979 euro en is daarmee een interessant alternatief voor de ruim 40.000 euro duurdere 580 4MATIC AMG Line. Of maakt dat niet uit voor wie alleen het beste en het duurste goed genoeg is. In bevestigend geval heeft MB-topman Ola Källenius de juiste strategiewissel doorgevoerd én kan Mercedes-Benz het zich permitteren om 3 jaar fabrieksgarantie te geven op een auto van 174.409 euro die op papier veel bedrijfszekerder is dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. Omdat die veel minder bewegende motoronderdelen telt. De garantie voor de batterij bedraagt 10 jaar of 250.000 km.