Toyota bouwt waterstofbuggy voor Dakar

In 2024 neemt Toyota deel aan de Dakar Rally met een buggy op waterstof. Ecologisch racen is hiermee een feit.

Toyota won de voorbije twee edities van de helse Dakar Rally met de Hilux en komt nu aan de start met de ecologische HySE-X1. Dit is een buggy op waterstof die is ingeschreven in de Mission 1000-klasse voor experimentele alternatieve aandrijvingen. In tegenstelling tot de Hilux pick-up van winnaar Nasser Al-Attiyah, gaat de HySE-X1 niet voor de algemene zege in de Dakar Rally. Deze buggy is eigenlijk een rijdend laboratorium om de aandrijving op waterstof in extreme omstandigheden testen.

Onder het koetswerk van de HySE-X1 schuilt een 1.0 liter supercharged viercilinder uit een motorfiets die op waterstof loopt en moet toelaten volledig emissievrij te gaan rallyrijden. Dit initiatief is bijzonder interessant omdat het geen 100 % raceproject is want deze krachtbron is zowel inzetbaar op de openbare weg als in de autosport.

Hiermee wil Toyota aantonen dat ecologisch rijden niet alleen gericht is op gewoon vervoer, maar ook geschikt voor de racerij. Bovendien heeft dit project een Belgisch tintje, aangezien deze wagen zal worden gebouwd en ingezet door het Belgische Overdrive Racing Team van Jean-Marc Fortin, dat ook verantwoordelijk is voor de officiële Toyota’s Hilux.