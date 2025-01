‘Teslaschaamte’ of concurrentie? Waarom Tesla van zijn pluimen verliest

Het Europese marktaandeel van Tesla daalde het afgelopen jaar significant. Of die tendens een gevolg is van de politieke capriolen van Elon Musk en de bijbehorende ‘Teslaschaamte’? Allicht speelt de toegenomen concurrentie een minstens zo grote rol.

De Europese cijfers zijn duidelijk. In dit deel van de wereld verliest Tesla duidelijk van zijn pluimen. Terwijl er in 2023 nog meer dan 350.000 Tesla’s werden ingeschreven, waren er dat vorig jaar volgens voorlopige cijfers van de European Automobile Manufactures Association minstens 40.000 minder. Misschien nog veelzeggender: in dezelfde periode zakte het Tesla-marktaandeel in Europa van meer dan 3 procent naar 2,5.

Hoe dat komt? Een mogelijke verklaring is de zogenaamde ‘Teslaschaamte’. Ter illustratie van dat fenomeen citeerde de krant De Tijd Lorenz Bogaert, medeoprichter van de inmiddels verdwenen netwerksite Netlog en het vastgoedplatform Realo. In een bericht op LinkdIn schreef Bogaert dat zijn aanvankelijke liefde voor het merk is omgeslagen in een afkeer. ‘De figuur Elon Musk en het merk zitten in een politieke hoek waarmee ik me niet wil associëren.’

Dat Elon Musk zijn Tesla met een imagoprobleem opzadelt, wordt niet ontkend door de woordvoerder. ‘Het imago was tot een jaar geleden nog positief en vooruitstrevend,’ zegt die in De Tijd, ‘maar dat is sindsdien wel veranderd.’

De woordvoerder doelt met die ‘sindsdien’ uiteraard op Musks bekering tot het radicaal-rechtse kamp. Die werd voor het eerst expliciet gemaakt tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump, die Musk zowel financieel als verbaal ondersteunde. Musk ging zich vervolgens ook steeds nadrukkelijker bemoeien met de Europese politiek. Zo sprak hij zich in de aanloop naar de Duitse verkiezingen uit voor de extreemrechtse partij AfD, met een bijzonder vriendschappelijk gesprek met partijvoorzitter Alice Weidel als voorlopige climax.

Oorlogsverleden

‘Ik kan me voorstellen dat zoiets, met het oorlogsverleden in het achterhoofd, bijzonder gevoelig ligt in Duitsland’, zegt expert elektrische mobiliteit Jochen De Smet tegen Knack. ‘Het kan bijna niet anders dan dat deze flirt in Duitsland negatief afstraalt op een merk dat vroeger toch eerder een progressief, milieubewust publiek aansprak. Wellicht zal dat ook in andere Europese landen het geval zijn. Alleen is het bijzonder moeilijk te bepalen of dat een van de redenen is waarom het marktaandeel van Tesla in Europa daalt. Musks expliciete bekering tot het extreemrechtse kamp is recent. Als er al een impact zou zijn, moet je minstens nog een half jaar wachten voor die zichtbaar wordt in de cijfers.’

‘Als pionier bezette Tesla ooit bijna de hele markt. Vandaag komen er ongeveer elke dag concurrenten bij.’ Jochen De Smet, expert elektrische mobiliteit.

De belangrijkste verklaring voor het dalende marktaandeel zoekt De Smet elders. ‘Als pionier bezette Tesla ooit bijna de hele markt. Vandaag komen er ongeveer elke dag concurrenten bij. Kijk naar het autosalon in Brussel: je ziet er minstens 5 elektrische auto’s onder de 25.000 euro. Dat had ik drie jaar geleden niet kunnen voorspellen.’

Model Y

Zal door de snel toenemende concurrentie het marktaandeel van Tesla nog verder dalen? ‘Dat is afwachten’, aldus De Smet. ‘De best verkochte Tesla, Model Y, is zopas helemaal geredesigned, en komt heel binnenkort op onze markt. Veel hangt af van de vraag of dat model zal aanslaan. Dezelfde vraag geldt voor het goedkope model dat Tesla al even aankondigt. Je ziet dat de constructeurs in een race verwikkeld zijn om de markt van de goedkopere elektrische auto’s te veroveren.’

Rest nog de vraag of de ‘Teslaschaamte’ het merk ook elders in de wereld parten zal spelen. Een recente peiling liet zien dat vooral Europeanen negatieve gevoelens koesteren tegenover Trump.

Dat doet vermoeden dat het ook vooral Europeanen zijn die zich vandaag liever niet meer met zijn politieke vriend en partner Musk associëren. Uit de verkoopcijfers blijkt ook dat de terugval van Tesla vooral een Europees fenomeen is. Wereldwijd verkocht Tesla vorig jaar bijna 1,79 miljoen auto’s. Dat is nauwelijks een procent minder dan in 2023.