Jeep is het oudste 4x4-merk ter wereld. Het verhaal begint in 1941 met de introductie van de Willys MB, het eerste op grote schaal gebouwde offroadvoertuig voor particulier gebruik. Dit jaar viert het iconische merk zijn 80e verjaardag. Hoe die zal worden gevierd, hangt af van de coronapandemie.

'Betrouwbaar als een hond, sterk als een paard en wendbaar als een geit', aldus beschreef Ernie Pyle zijn Willys MB, de daily car van de beroemde oorlogscorrespondent tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1945 was de Willys CJ-1A ook verkrijgbaar als civiel voertuig, warempel met automatische ruitenwisser. In 1946 kreeg hij het gezelschap van de Willys Station Wagon, een 7-zitter met achterwielaandrijving. De Wagoneer, de voorloper van de SUV, kwam in 1962 op de markt - met automaat, airconditioning en radio/cassette. In zijn spoor volgden legendarische modellen als Cherokee en Wrangler. De Wrangler is zonder twijfel en tot op vandaag het meest iconische model van Jeep. In de loop der jaren veranderde het merk enkele keren van eigenaar. In 1979 werd het eigendom van American Motors Corporation, in 1987 van Chrysler en in 2011 van de Italiaans-Amerikaanse autogroep FCA (Fiat Chrysler Automobiles). FCA heeft Jeep gerevitaliseerd en het gamma fors uitgebreid met modellen die vooral in Europa in de smaak vallen zoals de Renegade en Compass. Die dragen het merklabel Jeep maar zijn in feite afgeleid van bestaande Fiat-modellen. Het exterieur en interieur zijn ontworpen door Italiaanse designers. Sinds kort zijn beide modellen verkrijgbaar als plug-in hybride; een 1.3 l turbobenzinemotor met een vermogen van 130 of 160 pk krijgt versterking van twee kleinere elektromotoren die hun stroom halen uit een lithium-ionbatterij van 11,4 kWh. Die garandeert een zuiver elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP), een gemiddeld verbruik van 2 l/100 km (WLTP) en CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km. Hun offroadkwaliteiten zijn voorbeeldig. Qua aanbod aan assistentie- en infotainmentsystemen en uitrusting evenaren ze het hoge niveau van hun directe concurrenten. Naar aanleiding van zijn 80e verjaardag brengt Jeep dit jaar een reeks 80th Anniversary-modellen op de markt die zich onderscheiden door specifieke designaccenten, uitrusting en herdenkingslogo's. Het merk heeft ook tal van events gepland om klanten en fans in een specifieke setting samen te brengen, maar door corona is het nog even wachten op de data. Jeep laat ook weten dat de aankleding van de 80th Anniversary-modellen van land tot land kan verschillen.