Suzuki Vitara krijgt strong hybrid aandrijving

De Suzuki Vitara ondergaat een zachte facelift en kreeg een nieuwe hybride motorisatie. Het is een stekkerloos systeem dat een benzinemotor combineert met een elektromotor om het brandstofverbruik te drukken. Deze ‘strong hybrid’-technologie werd door Suzuki ontwikkeld.

De Japanse constructeur verkoopt op onze markt nog uitsluitend voertuigen met een hybride aandrijving, maar houdt vast aan zijn principe om vooral betaalbare mobiliteit te bieden. Bij de compacte (en meer betaalbare) modellen gaat het om een mild hybrid systeem waarbij een kleine elektromotor de verbrandingsmotor (beperkt) bijstaat tijdens acceleraties.

Suzuki heeft eveneens full hybride aandrijving in de vorm van de Swace die technologisch zeer verwant is met de hybride Toyota Corolla. Met de Suzuki Across levert Suzuki eveneens plug-in hybride technologie en ook daar wordt een beroep gedaan op Toyota-knowhow.

Vierwielaandrijving

De strong hybrid aandrijving van de Vitara gebruikt een klassieke 1.5 liter grote benzinemotor die volgens de zogenaamde (zuinige) Atkinson-cyclus draait. Deze motor wordt aan een gerobotiseerde zestrapsversnellingsbak gekoppeld en tussen de uitgaande as van die transmissie en de wielen plaatste Suzuki een ‘MGU’. Deze Motor Generator Unit levert een aandrijfvermogen van 24 kW en puurt elektrische stroom uit een batterij die onder de koffervloer wordt ingebouwd.

Deze hybride technologie is niet alleen complementair aan de benzinemotor om prestaties te optimaliseren en verbruik te drukken, het systeem kan de wagen ook zuiver elektrisch aandrijven over een afstand van 4,5 km. Tijdens het remmen en het vertragen werkt de MGU als generator om de batterij op te laden. De strong hybrid aandrijving biedt een systeemvermogen van 115 pk, wat volstaat om de compacte SUV in 12,7 seconden van 0 tot 100 km/u te laten accelereren.

De aandrijving is beschikbaar met voor- of vierwielaandrijving. De basisversie verbruikt 5,3 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-emissie van 121 g/km. Later dit jaar brengt Suzuki deze aandrijving ook in de S-Cross die op hetzelfde platform als de Vitara wordt gebouwd.