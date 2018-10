Opel GT X lonkt naar de toekomst

Op de GT X Experimental markeren twee belangrijke elementen de nieuwe filosofie voor het exterieurdesign: het 'Opel Compass" en de 'Opel Vizor'. Beide zijn nauw verbonden met iconische Opel-modellen uit het verleden, zoals de eerste generatie van de Manta. De nieuwe 'Opel Vizor' is trouwens niet enkel een designstatement, want het legt ook de link naar elektrische en autonome voertuigen. De 'Vizor' huisvest namelijk de sensoren en camera's die nodig zijn bij moderne wagens.

Een groot deel van de designkenmerken die nu samenkomen in het 'Opel Compass' was al te zien in de Manta. De verticale as werd gevormd door de centrale vouwlijn van de motorkap, terwijl de dubbele koplampen de horizontale as markeerden. En waar de lijnen elkaar sneden, pronkte het Blitz-logo. Deze duidelijke structuur, die diep geworteld is in Opels erfgoed, werd opnieuw bekeken en naar een verder stadium gebracht in de GT X Experimental.

Met de voorpartij van de Manta in het achterhoofd en in lijn met het streven naar een zo puur mogelijke vormgeving, hebben de Opel-ontwerpers bovendien een nieuw gezicht ontwikkeld voor het merk, dat de pioniersgeest van het bedrijf uitdrukt: de 'Opel Vizor'. Deze langgerekte, zwarte module uit één stuk omvat het verlichtingssysteem vooraan en het merklogo. Maar waar de strakke grille van de Manta vooral diende om de verbrandingsmotoren af te koelen, zal de 'Opel Vizor' - die vanaf nu de klassieke grille zal vervangen - andere functies vervullen en voldoen aan andere vereisten die de mobiliteit van morgen stelt.(Belga)