Na het afhaken van D'Ieteren leek het voortbestaan van het Brussels autosalon aan een zijden draadje te hangen. Intussen bevestigden toch meer merken hun aanwezigheid, zodat de hoogmis van de Belgische autosector begin 2022 weer zal kunnen plaatsvinden.

De autobeurzen kennen ook zware tijden door de coronacrisis. Na een virtuele editie in 2021 wou het Autosalon van Brussel begin 2022 een mooie doorstart maken, maar de voorbije weken doken er donkere wolken op nadat grote autogroepen forfait gaven.

Dat kondigde D'Ieteren aan, de invoerder van Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche. En ook Stellantis, waaronder de merken Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Peugeot, Citroën, DS, Jeep en Opel vallen, leek te twijfelen om naar de Heizel af te zakken. Hun afwezigheid zou de deelnemende merken tot meer dan de helft reduceren en het voortbestaan van het Brusselse autosalon ernstig bedreigen.

Steeds meer merken op het Autosalon 2022. © GF

Maar gelukkig lijkt het tij licht te keren. Stellantis heeft zijn aanwezigheid intussen bevestigd en ook sommige andere afhakers lijken op hun stappen terug te keren. De meest opvallende hierbij is Cupra, het nieuwe merk van de Volkswagen Groep dat ook door ... D'Ieteren wordt verdeeld in ons land.

Dit is namelijk de eerste gelegenheid voor Cupra om zich te tonen aan het Belgische publiek met enkele nieuwigheden zoals de elektrische Born en de hybride Formentor en die kans wou het merk toch niet laten schieten.

Het Autosalon van Brussel vindt plaats van 14 tot 23 januari 2022 in Brussels Expo.

