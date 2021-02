Het Japanse merk begint aan de derde generatie Qashqais. De populaire SUV pakt uit met vernieuwingen zoals de e-Power die wordt aangedreven door een elektromotor maar zijn energie haalt uit een... benzinemotor.

De in 2007 gelanceerde Qashqai is een succesnummer van Nissan dat in grote mate verantwoordelijk was voor de doorbraak van de compacte SUV's en crossovers de voorbije jaren. De concurrentie is intussen talrijker en sterker, zodat het Japanse merk alle zeilen moest bijzetten om zijn koppositie in dit belangrijke marktsegment te verdedigen. Aangezien het huidige model al van 2013 dateert was een opvolger meer dan welkom.

De Qashqai brengt de e-Power als primeur © GF

Uiterlijk blijft de nieuwe Qashqai duidelijk herkenbaar, al kreeg hij wel een hedendaags designsausje over zich heen met stijlelementen van de ook zeer populaire Juke. Bijvoorbeeld de getrapte voorzijde met de V-vormige grille en een zwevende daklijn achteraan die voor lichte coupé-allures zorgt.

De Qashqai is de eerste Europese Nissan die op het CMF-C-platform van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi staat. Dat levert een lichte groeischeut op met een 20 mm langere wielbasis en respectievelijk 35, 32 en 25 mm extra in de lengte, de breedte en hoogte. De hele koetswerkstructuur werd desondanks een 60-tal kilogram lichter en beduidend rigider.

De designevolutie is vooral aan boord te merken met een hedendaagse, trendy look voor het hertekende dashboard, waarop het luchtige concept met een zwevend display van het multimediasysteem en de kleine gestileerde schakelpook meteen in het oog springen. Wat de praktische kant betreft, noteren we dat de zitruimte en het koffervolume weer toenemen.

Een modern en functioneel interieur © GF

Nissan bant de dieselmotor van de Qashqai en zet de elektrificatie verder. En wel op een heel originele manier. Naast de bekende 1,3 literbenzinemotor met een 12V mild hybridesysteem in twee varianten met 140 en 158 pk, levert de elektrische e-Power een primeur op dit model.

Het is geen conventionele EV met een batterij die aan de stekker wordt opgeladen, maar een zogenaamde seriële hybride. De wielen zijn aangedreven door een elektromotor die zijn energie haalt uit een batterij die wordt opgeladen door een losstaande verbrandingsmotor. Het concept dook al onder meer op de eerste Opel Ampera en heeft volgens de constructeur het voordeel dat zowel de elektro- als de benzinemotor in deze opstelling een optimaal rendement halen.

In het geval van de Qashqai e-Power zit vooraan een 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor, die gekoppeld is aan een 2 kWh accupakket, dat wordt opgeladen door een 1.5 turbomotor van 157 pk. Het zuiver elektrische rijbereik bedraagt slechts 1 tot 2 kilometer en de benzinemotor verbruikt volgens Nissan gemiddeld 5,3 l/100 km. Wie een echte Nissan EV wil, kan nog altijd kiezen voor de Ariya crossover die eind 2021 op de markt komt.

De nieuwe Qashqai staat wellicht deze zomer bij de dealers . De prijzen zijn nog niet meegedeeld.

De in 2007 gelanceerde Qashqai is een succesnummer van Nissan dat in grote mate verantwoordelijk was voor de doorbraak van de compacte SUV's en crossovers de voorbije jaren. De concurrentie is intussen talrijker en sterker, zodat het Japanse merk alle zeilen moest bijzetten om zijn koppositie in dit belangrijke marktsegment te verdedigen. Aangezien het huidige model al van 2013 dateert was een opvolger meer dan welkom.Uiterlijk blijft de nieuwe Qashqai duidelijk herkenbaar, al kreeg hij wel een hedendaags designsausje over zich heen met stijlelementen van de ook zeer populaire Juke. Bijvoorbeeld de getrapte voorzijde met de V-vormige grille en een zwevende daklijn achteraan die voor lichte coupé-allures zorgt. De Qashqai is de eerste Europese Nissan die op het CMF-C-platform van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi staat. Dat levert een lichte groeischeut op met een 20 mm langere wielbasis en respectievelijk 35, 32 en 25 mm extra in de lengte, de breedte en hoogte. De hele koetswerkstructuur werd desondanks een 60-tal kilogram lichter en beduidend rigider.De designevolutie is vooral aan boord te merken met een hedendaagse, trendy look voor het hertekende dashboard, waarop het luchtige concept met een zwevend display van het multimediasysteem en de kleine gestileerde schakelpook meteen in het oog springen. Wat de praktische kant betreft, noteren we dat de zitruimte en het koffervolume weer toenemen.Nissan bant de dieselmotor van de Qashqai en zet de elektrificatie verder. En wel op een heel originele manier. Naast de bekende 1,3 literbenzinemotor met een 12V mild hybridesysteem in twee varianten met 140 en 158 pk, levert de elektrische e-Power een primeur op dit model. Het is geen conventionele EV met een batterij die aan de stekker wordt opgeladen, maar een zogenaamde seriële hybride. De wielen zijn aangedreven door een elektromotor die zijn energie haalt uit een batterij die wordt opgeladen door een losstaande verbrandingsmotor. Het concept dook al onder meer op de eerste Opel Ampera en heeft volgens de constructeur het voordeel dat zowel de elektro- als de benzinemotor in deze opstelling een optimaal rendement halen.In het geval van de Qashqai e-Power zit vooraan een 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor, die gekoppeld is aan een 2 kWh accupakket, dat wordt opgeladen door een 1.5 turbomotor van 157 pk. Het zuiver elektrische rijbereik bedraagt slechts 1 tot 2 kilometer en de benzinemotor verbruikt volgens Nissan gemiddeld 5,3 l/100 km. Wie een echte Nissan EV wil, kan nog altijd kiezen voor de Ariya crossover die eind 2021 op de markt komt. De nieuwe Qashqai staat wellicht deze zomer bij de dealers . De prijzen zijn nog niet meegedeeld.