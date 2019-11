Om het hoofd te bieden aan de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan, lanceert Mercedes-Maybach de GLS. Deze wagen biedt volgens de constructeur ultiem comfort en luxe.

In een dergelijke luxewagen wordt alles in het werk gesteld om de inzittenden achteraan in de watten te leggen, klinkt het. Vanuit de verhoogde stoel kan men alles bedienen: elektrische jaloezieën, airco, muziek of zelfs massage. De Airmatic-vering met E-Active Body Control-functie gomt alle oneffenheden uit het wegdek, ongeacht de wegomstandigheden. Als de portieren openen, wordt de wagen iets verlaagd en komt er opstapje voor de voeten tevoorschijn.

De 4-liter V8-motor met 558 pk en 730 Nm werd exclusief voor dit model ontwikkeld, net als de 22 of 23 duimsvelgen, de embleem en de tweekleurige lak. Om de ruimte achteraan te optimaliseren is de Mercedes-Maybach GLS alleen leverbaar met twee rijen zitplaatsen. De twee zitplaatsen achteraan kan men elektrisch verstellen, net zoals in businessclass. Het dashboard is overigens afgewerkt met fijn nappaleer.

Een panoramisch schuifdak met een ondoorzichtig rolgordijn is standaard, net als de massagestoelen met koelfunctie. Deze omgeving is geschikt als werkruimte, maar men kan er zich eveneens uitstekend ontspannen. Uitschuif- en klaptafels en zelfs een koelkast voor champagne behoren tot de mogelijkheden.(Belga)