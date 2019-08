Massale afzeggingen voor Frankfurt: grote internationale autosalons hebben afgedaan

Het gaat niet goed met de automobielindustrie in het algemeen en de Duitse automerken en toeleveranciers in het bijzonder. Symptomatisch voor de malaise is het buitengewoon groot aantal afzeggingen voor de Internationale Auto Ausstellung (IAA) in Frankfurt van midden september. Dat in tegenstelling tot de Brussels Motor Show die nu al verzekerd is van de aanwezigheid van alle automerken voor de editie 2020, inclusief de zogenaamde dream cars.

Eerst was er sprake van 6 forfaits voor de IAA 2019, daarna van 12 en volgens de laatste stand van zaken gaat het om in totaal 23 afzeggingen van kleine en grote automerken, voor wat tot voor enkele jaren de belangrijkste autoshow van Europa was. Volgens onze informatie kan het aantal nog oplopen.

