CNG, elektrisch, hybride en waterstof: u kunt ze allemaal uitgebreid testen.

Knack Extra en DATS 24 nodigen vier lezers uit voor een unieke testervaring. Gedurende 24 dagen kunnen ze vier SUV's testrijden met elk een verschillende alternatieve aandrijving. Zo ontdekt u welke vorm het meest tegemoetkomt aan uw mobiliteitsnoden. Na zes dagen wisselt u van wagen in het DATS 24-tankstation te Halle (Dassenveld), het eerste Europese geïntegreerd tankstation voor zowel diesel, benzine, ad blue, CNG en waterstof.

DATS 24 stelt vier SUV's (Hyundai Nexo, Kia Niro EV, Kia Niro plug-in hybride en Seat Arona CNG) mét bijbehorende tankkaart en/of laadpas ter beschikking. Bij het afhalen van de testwagen verstrekken experts de nodige informatie. Na de test wordt u bevraagd naar uw ervaring en wordt u ook uitgenodigd om als ervaringsdeskundige deel uit te maken van de workshop 'Groener de baan op/Plus vert sur la route' die DATS 24 geeft bij Colruyt Group Academy.

De testen starten op vrijdag 30 augustus en eindigen op 27 september.

Stel uw kandidatuur

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en in de buurt wonen of werken van één van de 70 CNG-stations van DATS 24. Aangezien het tanken van waterstof moet geschieden in het DATS 24 station in Halle moet die locatie passen binnen het verplaatsingsprofiel van de deelnemers.

De kandidaturen worden ingewacht voor 15 augustus 2019 op volgend e-mailadres: urbain.vandormael@knack.be . Vermeld uw naam, voornaam en volledig adres, uw geboortedatum, categorie rijbewijs, mobiel telefoonnummer, merk en model van huidige wagen alsook waarom u zich kandidaat stelt (max. 150 tekens).