analyse

Wat met BMW na fiasco met topman Harald Krüger?

BMW-topman Harald Krüger wil het autobedrijf verlaten 'om een nieuwe wending te geven aan zijn carrière'. Daarmee komt een einde aan de geruchtenstroom over zijn onzekere toekomst aan het hoofd van het Beierse automerk, dat de voorbije maanden af te rekenen kreeg met dalende omzet- en winstcijfers. In München is te horen dat de Aufsichtsrat snel werk wil maken van een opvolger.

Harald Krüger

Hoewel het contract van Krüger pas in mei 2020 afloopt, is het de bedoeling om zijn opvolger officieel voor te stellen op de Internationale Auto Ausstellung van begin september in Frankfurt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×