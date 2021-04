Maserati brengt een eerbetoon aan zijn raceverleden met de F Tributo Special Edition. Deze speciale serie van de Ghibli en de Levante is een verwijzing naar de 250F racewagen die Juan Manuel Fangio bestuurde in de jaren vijftig.

Het Italiaanse sportwagenmerk heeft een belangrijk autosportverleden en zet dat al eens graag in de verf. Zo vormden de geschiedenis van Maserati in de autosport en de band met de racewereld de inspiratie voor de nieuwe F Tributo Special Edition, die zopas zijn wereldpremière beleefde tijdens de Shanghai Auto Show 2021. De 'F' staat voor Fangio, de coureur die zijn stempel drukte op de racerij in de jaren vijftig, vaak aan het stuur van een Maserati, en 'Tributo' betekent 'eerbetoon' in het Italiaans.

De Ghibli F Tributo. © GF

Deze speciale serie is leverbaar voor de Ghibli en de Levante in twee exclusieve kleuren: Rosso Tributo en Azzurro Tributo, die een duidelijke verwijzing naar het verleden vormen. Rood is namelijk de traditionele kleur van de Italiaanse autosport, dus ook van de raceauto's van Maserati. Het felle blauw Azzurro Tributo is dan weer een verwijzing naar één van de kleuren van de stad Modena (samen met geel), de historische thuisbasis van Maserati. Verder leggen nog de gele remklauwen en het wieldesign de link naar de 250F van Fangio.

Levante F Tributo © GF

Beide modellen kregen nog een specifieke uitrusting met onder andere 21" Anteo-velgen voor de Levante en 21" Titano-velgen op de Ghibli, naast een speciale badge in hoogglans zwart op de flanken, het drietandlogo in koetswerkkleur op de C-stijlen en in het interieur rode of gele stiksels in combinatie met het zwarte leder Pieno Fiore.

