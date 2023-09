Lexus RZ 450e is volledig elektrisch

Lexus springt eindelijk op de elektrische trein met deze luxueuze crossover.

Toyota, het moederhuis van Lexus, zette de elektrificatie al lang geleden in, maar zag meer in hybride wagens en waterstofauto’s dan EV’s op batterijen. Vandaar dat de RZ 450e pas het eerste volledig elektrische model is in het Lexus-gamma. Als de UX300e buiten beschouwing wordt gelaten die eigenlijk een elektrische variant was van de bestaande SUV.

De RZ 450e is van meet af aan bedacht als elektrisch voertuig en deelt de technische basis met de Toyota bZ4X. Veel componenten zijn dan ook identiek, zoals de batterij van 71,4 kWh met een nettocapaciteit 64 kWh. Wel beschikt de Lexus altijd over vierwielaandrijving met een elektromotor op elke as, wat goed is voor een systeemvermogen van 313 pk. Verder is de RZ 450e wat scherper gelijnd en voorzien van frivole designdetails zoals de vleugeltjes boven de achterruit en is hij een stukje langer: 4,81 meter. Dat resulteert in een ruim interieur en een dito koffer met een laadvolume van 522 liter waardoor deze crossover perfect dienst kan doen als polyvalente gezinswagen.

Aan boord valt de keurige afwerking en het grote scherm op dat de middenconsole domineert en dient als interface voor de boordfuncties en het multimediasysteem. De RZ 450e is voorzien van alle toeters en bellen op vlak rijhulpsystemen, waarvan sommige nogal opdringerig blijken, zoals de vermoeidheidsdetectie van de bestuurder die al begint te piepen zodra je je hoofd even draait.

Vinnig, maar beperkt

Wat de prestaties en het rijgedrag betreft, overtuigt de RZ 450e. Hij schiet vinnig uit de startblokken met een sprint 0 naar 100 km/u in 5,3 seconden en stuurt strak door de bochten. Minder indruk maakt het rijbereik. De boordcomputer geeft voor een volle batterij een actieradius van een goede 300 km aan, wat ook in de realiteit blijkt te kloppen met een gemiddeld verbruik van 20 kWh per 100 km.

Maar dat is heel wat minder dan het aangekondigde WLTP-rijbereik tussen 395 en 440 km. Laden kan aan 11 kW of aan een snellader bij een vermogen van 150 kW. Noteer hier dat na een update de actieradius al iets genereuzer is en het laden sneller zal gaan, volgens Lexus.

Dan is er nog het prijskaartje. De Lexus RZ 450e kost minstens 71.750 euro en is daarmee gezien zijn omvang en uitrusting zeker competitief in zijn segment, echter zonder grenzen te verleggen.